Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố, PC1 có thêm cổ đông lớn liên quan ngân hàng Big4

Mới đây, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1).

Cụ thể, VietinBank Capital đã mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên 9/7/2026. Sau giao dịch, VietinBank Capital nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 16,9 triệu cổ phiếu, tương đương 4,11% vốn lên 31 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,54% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn PC1.

VietinBank Capital là công ty con của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG).

Ngoài VietinBank Capital, nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII) cũng tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII đã mua thêm 277.100 cổ phiếu PC1 trong phiên 13/7/2026 với mục đích để đầu tư. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu PC1 do Đầu tư CII nắm giữ tăng từ 19,48 triệu lên hơn 19,76 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,74% lên 4,8% vốn điều lệ.

Đầu tư CII là công ty con của CII - cổ đông lớn nắm giữ 21,68 triệu cổ phiếu PC1 (tỷ lệ 5,27%). Như vậy sau giao dịch, nhóm CII đã tăng sở hữu tại PC1 lên hơn 41,43 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,07% vốn điều lệ), trở thành cổ đông lớn thứ hai chỉ sau ông Trịnh Văn Tuấn.

Sự dịch chuyển cơ cấu cổ đông diễn ra trong bối cảnh PC1 vừa trải qua biến động lớn lớn khi vào tháng 5 vừa qua, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, cùng 6 lãnh đạo khác gồm ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc gồm ông Võ Hồng Quang, ông Nguyễn Minh Đệ, ông Trịnh Ngọc Anh, ông Đặng Quốc Thử và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng bị khởi tố với các cáo buộc liên quan đến hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Được biết, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1), tiền thân là Công ty Xây lắp điện I (PCC1), được thành lập năm 1963. Từ doanh nghiệp chuyên xây lắp đường dây và trạm biến áp, PC1 hiện hoạt động theo mô hình tập đoàn với các mảng kinh doanh chính gồm xây lắp điện, đầu tư năng lượng (thủy điện, điện gió), bất động sản, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản và sản xuất công nghiệp.

Ở một diễn biến khác, Tập đoàn PC1 chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tiến hành vào cuối tháng 7 tại Hà Nội. Trọng tâm của kỳ họp là tờ trình miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.﻿

Cùng với vấn đề nhân sự, Hội đồng quản trị PC1 trình cổ đông phê duyệt việc bổ sung 3 đơn vị kiểm toán vào danh sách thực hiện báo cáo tài chính năm 2026.﻿