Mỗi ngày mở 3,5 cửa hàng trên toàn hệ thống, Bách Hóa Xanh âm thầm tăng hiện diện tại Hà Nội

Sau 2 tháng hiện diện tại Hà Nội, chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh đã có 46 điểm bán, tính đến ngày 15/7/2026.

Thay vì tiến thẳng vào các quận trung tâm, chuỗi bán lẻ này lựa chọn mở điểm bán tại các phường, xã ven trung tâm như Long Biên, Hoàng Liệt, Phú Diễn, Quang Minh, An Khánh hay Bát Tràng. Đây cũng là cách chuỗi bán lẻ này mở rộng mạng lưới tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam trước đây.

Các cửa hàng được bố trí tại những khu vực tập trung đông dân cư, bám sát các chợ truyền thống nhằm mang đến trải nghiệm đi chợ gần nhà cho người dân. Đồng thời, doanh nghiệp cũng triển khai dịch vụ mua sắm online giao tận nhà để tiếp cận sâu hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Việc tăng nhanh số lượng cửa hàng tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Bách Hóa Xanh đang đẩy mạnh mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của MWG, chuỗi đã mở thêm 632 cửa hàng chỉ sau nửa đầu năm, tương đương gần 3,5 cửa hàng mới mỗi ngày. Đến cuối tháng 6, Bách Hóa Xanh vận hành 3.191 cửa hàng trên toàn quốc.

Hành trình tiến ra thị trường phía Bắc của Bách Hóa Xanh thực tế đã được chuẩn bị từ cuối tháng 11/2025. Thay vì lựa chọn các đô thị lớn, doanh nghiệp quyết định chọn Ninh Bình làm địa phương mở đường sau gần 10 năm phát triển tại miền Nam. Theo chia sẻ trước đó của đại diện doanh nghiệp, Ninh Bình được xem là cửa ngõ chiến lược, vừa đủ gần để tối ưu nguồn lực vận hành từ miền Trung, vừa là thị trường phù hợp để nghiên cứu hành vi mua sắm của người tiêu dùng miền Bắc trước khi mở rộng sang các thị trường lớn hơn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Bách Hóa Xanh ghi nhận 28,3 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý II, doanh thu tăng hơn 31%, với động lực đến từ hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG, đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Theo MWG, 632 cửa hàng mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả chi phí kho vận. Nhóm cửa hàng mở trong năm 2025 tiếp tục cải thiện hiệu quả, trong khi các cửa hàng mở từ năm 2024 trở về trước duy trì hiệu quả vận hành thông qua tối ưu chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của chuỗi trong quý II so với quý I và cùng kỳ năm trước.

Báo cáo Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của MWG, cho thấy doanh thu thuần hợp nhất đạt 95.305 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu cả năm 2026 là 185.000 tỷ đồng. Trong đó, khối Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh) đạt gần 65,1 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 31% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng đến từ tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với động lực chủ yếu là tăng trưởng doanh thu trên cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 32%, dù không mở thêm cửa hàng mới tại Việt Nam. Xét theo từng mảng, TopZone ghi nhận kết quả nổi bật khi doanh thu các sản phẩm Apple tăng 50% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ mua trả chậm tăng 49%, chiếm 38% doanh thu của khối điện máy. Thợ Điện Máy Xanh tăng doanh thu 47%, trong khi liên doanh EraBlue tại Indonesia đạt mức tăng trưởng doanh thu 92% và mở thêm 80 cửa hàng chỉ sau 6 tháng đầu năm.

Đến cuối tháng 6/2026, hệ sinh thái bán lẻ của MWG gồm 3.191 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 2.005 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.008 cửa hàng Thế Giới Di Động (bao gồm TopZone), 415 nhà thuốc An Khang, 95 cửa hàng AVAKids và 261 cửa hàng EraBlue tại Indonesia.