Chứng khoán Việt Nam ghi nhận thành tích "khủng" nhất ASEAN, vượt qua Singapore

Từ mức "trắng" hoàn toàn hoạt động niêm yết mới trong nửa đầu năm 2025, thị trường IPO Việt Nam đã bật tăng trở lại với 4 thương vụ trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt mức vốn hóa IPO cao nhất toàn khu vực Đông Nam Á. Đây là điểm sáng nổi bật nhất được Deloitte công bố trong báo cáo "Southeast Asia Mid-Year IPO Snapshot 2026", theo bài viết đăng trên tờ The Star (Malaysia) ngày 15/7.

Báo cáo Deloitte được trích dẫn trên The Star cho biết Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ từ con số 0 thương vụ IPO trong nửa đầu năm 2025 lên 4 thương vụ trong nửa đầu năm 2026, đạt mức vốn hóa thị trường IPO cao nhất khu vực với 6,92 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong số các thương vụ tỷ đô của toàn khu vực, có ba thương vụ IPO huy động được hơn 500 triệu USD mỗi thương vụ, với tổng vốn hóa thị trường đạt 8,93 tỷ USD, gồm UI Boustead REIT (Singapore), Sunway Healthcare Holdings Bhd (Malaysia) và Dien May Xanh Investment Joint Stock (Việt Nam).

Singapore dẫn đầu về số lượng thương vụ (5 IPO) và tổng giá trị huy động vốn, đạt 868 triệu USD - chiếm 28% tổng vốn huy động toàn khu vực, theo trang The Edge Singapore trích dẫn báo cáo Deloitte. Như vậy, Singapore mạnh về thanh khoản huy động, còn Việt Nam nổi bật nhờ quy mô vốn hóa của thương vụ.

Thành tích của Việt Nam góp phần vào bức tranh chung khởi sắc của cả khu vực. Theo báo cáo của Deloitte, thị trường vốn IPO Đông Nam Á ghi nhận 47 thương vụ trong nửa đầu năm 2026, huy động hơn 3,07 tỷ USD và đạt vốn hóa thị trường 15,07 tỷ USD, so với 53 thương vụ, 1,41 tỷ USD huy động và 7,7 tỷ USD vốn hóa của cùng kỳ năm 2025.

Dù số lượng thương vụ toàn khu vực giảm 11%, tổng giá trị huy động và vốn hóa thị trường lần lượt tăng 117% và 96% so với cùng kỳ, trong khi quy mô bình quân mỗi thương vụ tăng 2,4 lần, từ 26 triệu USD lên 65 triệu USD.

Đà tăng trưởng của Việt Nam thực chất đã manh nha từ năm 2025. Theo Thông tấn xã Việt Nam dẫn báo cáo Deloitte, hai thương vụ IPO nổi bật trong lĩnh vực tài chính là Techcom Securities (huy động 525 triệu USD) và VPBank Securities (484 triệu USD) đã đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của khu vực trong năm 2025. Trước đó, báo Đầu tư (VIR) dẫn nhận định của Deloitte cho biết dù có khối lượng giao dịch thấp, thị trường Việt Nam vẫn nằm trong top 3 khu vực về giá trị huy động vốn và vốn hóa IPO trong năm 2025.

Về triển vọng dài hạn, ông Trịnh Bùi, đối tác phụ trách Dịch vụ Thị trường vốn của Deloitte Việt Nam, nhận định thị trường IPO trong nước đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với dòng thương vụ chất lượng cao trải rộng các lĩnh vực tài chính, bất động sản, bán lẻ, nông nghiệp và công nghệ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế vĩ mô ổn định cùng chính sách tiền tệ nới lỏng và cơ chế tỷ giá linh hoạt.

Ông cũng cho biết việc Việt Nam dự kiến được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), có hiệu lực từ tháng 9/2026, được xem là cột mốc quan trọng có thể mở đường cho dòng vốn ngoại đáng kể đổ vào và củng cố thêm tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Theo ông Trịnh, những cải cách quy định sâu rộng đang hiện đại hóa thị trường vốn, nâng cao tính minh bạch, nâng cấp hạ tầng và đơn giản hóa thủ tục niêm yết.

Ở góc nhìn toàn khu vực, Deloitte dự báo thị trường IPO Đông Nam Á sẽ tiếp tục khỏe mạnh nhờ nguồn cung thương vụ dồi dào, tâm lý nhà đầu tư cải thiện và điều kiện lãi suất nới lỏng dần, dù xu hướng chung sẽ dịch chuyển sang ít thương vụ hơn nhưng quy mô lớn và chất lượng cao hơn.