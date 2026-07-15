Một doanh nghiệp trên HoSE chốt ngày chi gần 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) vừa thông báo ngày 29/7 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.200 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/8/2026.

Với hơn 448,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera dự kiến chi khoảng 986 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Là cổ đông lớn nhất nắm giữ 50,21% vốn điều lệ, CTCP Hạ tầng Gelex dự kiến nhận về khoảng 495 tỷ đồng. Trong khi đó, Bộ Xây dựng, hiện sở hữu 38,58% vốn Viglacera, sẽ thu khoảng 380,5 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức này.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Viglacera duy trì mức cổ tức tiền mặt 22%. Nhìn rộng hơn, doanh nghiệp đã có 10 năm liên tục chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 10% đến 22%, duy trì chính sách chi trả ổn định cho cổ đông.

Nền tảng cho mức cổ tức cao đến từ kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2025. Viglacera ghi nhận doanh thu hợp nhất 13.315 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.201 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,8% và 35% so với năm trước. Đồng thời, doanh nghiệp cũng vượt 11,8% kế hoạch doanh thu và vượt 35% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Bước sang năm 2026, Viglacera đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.300 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 17%, còn 1.820 tỷ đồng. Cùng với kế hoạch lợi nhuận thận trọng hơn, doanh nghiệp cũng dự kiến giảm tỷ lệ cổ tức tiền mặt xuống còn 10%, thấp hơn đáng kể so với mức 22% của năm 2025.