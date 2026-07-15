Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện gì đang xảy ra với FPT?

| | Thị trường chứng khoán

Chuyện gì đang xảy ra với FPT?

Vốn hóa thị trường của FPT đã “bốc hơi” gần một nửa so với đỉnh hồi cuối tháng 1/2025, còn chưa đến 115.000 tỷ đồng.

Sau giai đoạn đi ngang trong biên độ hẹp, cổ phiếu FPT bất ngờ chịu áp lực bán mạnh phiên 15/7 qua đó giảm 5% xuống mức 66.800 đồng/cp, thấp nhất trong gần 32 tháng, kể từ đầu tháng 12/2023. Vốn hóa thị trường tương ứng còn chưa đến 115.000 tỷ đồng, “bốc hơi” gần một nửa so với đỉnh hồi cuối tháng 1/2025.

Áp lực bán tăng vọt đẩy thanh khoản cổ phiếu này tăng vọt lên hơn 21 triệu đơn vị, gấp nhiều lần trung bình vài tuần trở lại đây. Trong đó, khối ngoại bán ròng 5 triệu đơn vị tương ứng giá trị khoảng 350 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, FPT cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn sàn với tổng giá trị lên đến 16.500 tỷ đồng.

Cổ phiếu bất ngờ giảm mạnh trong bối cảnh tình hình kinh doanh của FPT vẫn khởi sắc. 5 tháng đầu năm 2026 FPT ghi nhận doanh thu đạt gần 21.400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.199 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 16% so với cùng kỳ 2025.

Mảng công nghệ thông tin (CNTT) thị trường nước ngoài tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính. Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu mảng này tăng 13% và lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ dịch vụ chuyển đổi số, với doanh thu tăng 26% và chiếm 49% tổng doanh thu CNTT nước ngoài. Đáng chú ý, trong nhóm DX, doanh thu từ mảng AI và phân tích dữ liệu tăng tới 67%.

Ở góc độ thị trường, Nhật Bản vẫn là khu vực đóng góp doanh thu lớn nhất cho mảng CNTT nước ngoài, với mức tăng 21% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu ký mới đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 31%. Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng các nhà máy AI tại Nhật Bản và Việt Nam tăng từ khoảng 60% vào cuối năm 2025 lên gần 90% vào tháng 6/2026, nhờ ký kết các hợp đồng AI quy mô lớn.

Đáng chú ý, mảng CNTT thị trường trong nước ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến. Doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng tới 120%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu của khu vực công.

Ở các mảng còn lại, kết quả kinh doanh ghi nhận sự phân hóa. Doanh thu giáo dục, đầu tư giảm 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của mảng này vẫn tăng 21%, nhờ đóng góp từ các công ty liên kết, chủ yếu là FPT Telecom và FPT Retail.

Trong một diễn biến khác, FPT đã báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 24/6/2026, FPT đã phân phối thành công hơn 8,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2025 (ESOP 1). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã hoàn tất phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026 (ESOP 2). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, FPT đã thu về gần 108,2 tỷ đồng từ 2 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên để bổ sung vốn lưu động.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miếng bánh 10 tỷ USD hút vốn ngoại: Cuộc đua thâu tóm doanh nghiệp dược Việt ngày càng nóng

Miếng bánh 10 tỷ USD hút vốn ngoại: Cuộc đua thâu tóm doanh nghiệp dược Việt ngày càng nóng Nổi bật

Buồn của nhà đầu tư chứng khoán: Gần 900 cổ phiếu giảm giá, tài khoản thua lỗ hàng chục phần trăm

Buồn của nhà đầu tư chứng khoán: Gần 900 cổ phiếu giảm giá, tài khoản thua lỗ hàng chục phần trăm Nổi bật

Chứng khoán Artex muốn tăng vốn vượt 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán Artex muốn tăng vốn vượt 1.000 tỷ đồng

14:59 , 15/07/2026
PNJ lại bị bán tháo

PNJ lại bị bán tháo

14:03 , 15/07/2026
Chứng khoán Việt Nam ghi nhận thành tích "khủng" nhất ASEAN, vượt qua Singapore

Chứng khoán Việt Nam ghi nhận thành tích "khủng" nhất ASEAN, vượt qua Singapore

14:01 , 15/07/2026
Bà Hoàng Thanh Nga bị bắt vẫn ra thông báo: Ngọc Châu Âu tạm đóng cửa 2 tuần để “nâng cấp hệ thống”

Bà Hoàng Thanh Nga bị bắt vẫn ra thông báo: Ngọc Châu Âu tạm đóng cửa 2 tuần để “nâng cấp hệ thống”

10:59 , 15/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên