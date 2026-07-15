MCH và TCX chính thức lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 7, các cá mập nghìn tỷ sẽ mua bán cổ phiếu ra sao?

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 7/2024 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 7/8/2023.

Với bộ chỉ số VN30, không ngoài dự báo của nhiều CTCK khi MCH và TCX đã lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, 2 cổ phiếu bị loại khỏi danh mục là TPB và PLX.

Những thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 03/08/2026. Các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 31/07/2026.

Trên thị trường hiện có 4 quỹ ETF đang sử dụng VN30 làm chỉ số tham chiếu, bao gồm: DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, với tổng tài sản đạt khoảng gần 10.000 tỷ đồng, trong đó Quỹ ETF DCVFMVN30 chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Tổng hợp trong đợt rà soát tháng 07, Chứng khoán MBS dự báo các cổ phiếu sẽ được các quỹ mô phỏng mua vào nhiều nhất bao gồm MCH (117,91 tỷ), STB (60,32 tỷ), MWG (48,83 tỷ); ngược lại các cổ phiếu bán ròng nhiều nhất là VJC (-85,75 tỷ), TPB (-51,62 tỷ), VNM (-48,8 tỷ).

Chứng khoán SSI trong báo cáo gần nhất dự phóng MCH và TCX có thể được thêm vào do thỏa mãn các điều kiện yêu cầu. Cụ thể, hai cổ phiếu này tương ứng đứng thứ 10 và thứ 20 về vốn hóa trung bình 12 tháng, qua đó được ưu tiên lựa chọn vào rổ chỉ số.

SSI ước tính MCH có thể được mua với khoảng 3 triệu cổ phiếu, theo sau là TCX (1,43 triệu cổ phiếu).