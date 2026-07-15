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Hàng trăm mã giảm điểm, VN-Index 'thủng' mốc 1.800

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Hàng trăm mã giảm điểm, VN-Index 'thủng' mốc 1.800

Trong phiên giao dịch hôm nay, bảng điện tử bị nhấn chìm trong sắc đỏ, trước áp lực bán tháo ồ ạt khiến VN-Index rời xa mốc 1.800 điểm.

Trong phiên giao dịch sáng nay, lực bán áp đảo ngay từ đầu khiến VN-Index giảm hơn 20 điểm, trở lại thử thách vùng hỗ trợ 1.780 - 1.800 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp khi nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước các thông tin không tích cực từ bên ngoài, đặc biệt là xung đột Trung Đông nóng trở lại và eo biển Hormuz một lần nữa bị phong tỏa.

Trên bảng điện tử, sắc đỏ nhiều gấp hơn 2 lần sắc xanh, trong đó rổ VN30 chỉ có 3 mã có sắc xanh nhạt. Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 15,56 điểm (-0,86%) với tổng khối lượng giao dịch chỉ 191 triệu đơn vị, giá trị 5.263,6 tỷ đồng.

Bước sang phiên chiều, sắc đỏ lan rộng bảng điện tử với hơn 200 mã giảm.

Sắc đỏ lan rộng bảng điện tử khiến VN-Index giảm hơn 24 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Đóng cửa phiên 15/7, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,36%), xuống 1.782,12 điểm, thấp hơn mức đóng cửa tạo đáy tháng 6 là 1790,53 điểm.

Độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 70 mã tăng, 240 mã giảm. Nhóm VN30 ghi nhận 25 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và 3 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 30,01 điểm (-1,54%) xuống còn 1.916,05 điểm.

Toàn bộ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều giảm. VIC giảm 0,91%, VHM đóng cửa giảm 3,41%, BID giảm 1,86%, VPB giảm 2,64%, MBB giảm 2,44%.

Một số mã giảm sâu đáng chú ý như FPT giảm 4,98%, VJC giảm 2,7%, VRE giảm 3,13%, TCB giảm 2,17%, SSI giảm 3,33%...

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 6,27 điểm (-2,11%), còn 291,07 điểm. Toàn sàn có 91 mã giảm, 37 mã tăng và 52 mã đứng giá.

Ngược lại, UpCom-Index tăng 0,45 điểm, lên 126,48 điểm.

Dù chịu áp lực cung lớn, nhưng lực cầu bắt đáy vẫn rất yếu. Vì vậy, thanh khoản phiên hôm nay đứng ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt chưa tới 17.000 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại xả mạnh FPT, PNJ, SSI, VJC. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư ngoại mua mạnh các mã HPG, BMP, STB, MSN. Tính chung cả phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 968 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Theo Bằng Lăng

VTC News

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