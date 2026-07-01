Vinacapital có động thái mới với PNJ sau biến cố kim cương

Tại livestream "Đầu tư cổ phiếu không cần nhìn bảng điện" do VinaCapital tổ chức, trả lời câu hỏi về diễn biến của cổ phiếu PNJ sau chuỗi phiên giảm sàn liên tiếp do thông tin liên quan đến một công ty con, ông Thái Quang Trung, CFA, Giám đốc Đầu tư , cho biết ngay khi sự kiện phát sinh, các quỹ đã nhanh chóng rà soát và khoanh vùng rủi ro đối với PNJ.

Hiện một số danh mục không còn nắm giữ cổ phiếu này, trong khi một số danh mục khác chỉ duy trì tỷ trọng khoảng 1-2%. Với mức phân bổ như vậy, tác động tới hiệu quả đầu tư của quỹ được đánh giá là không đáng kể.

Về góc độ cơ bản, ông Trung cho rằng PNJ vẫn là doanh nghiệp sở hữu mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng. Công ty có hệ thống hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, quy mô lớn gấp 4-5 lần doanh nghiệp đứng sau, cùng thị phần dẫn đầu trong ngành. Bên cạnh đó, doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức ổn định với tỷ lệ chi trả tăng dần qua các năm và đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm.

" Tại thời điểm đầu tư, chúng tôi đánh giá cao những nền tảng này và đó cũng là cơ sở để quản trị rủi ro cho danh mục. Hiện sự kiện vẫn đang diễn biến nên chúng tôi tiếp tục theo dõi sát các thông tin liên quan" , ông Trung cho biết.

Chia sẻ thêm, ông Đinh Đức Minh – Giám đốc Đầu tư Cấp cao VinaCapital cho biết một số quỹ của công ty cũng đã chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu PNJ. Theo vị này, đây là quyết định mang tính thận trọng trong quản trị danh mục, không xuất phát từ việc quỹ có thêm thông tin ngoài những gì doanh nghiệp đã công bố.

Đại diện VinaCapital cho rằng ngay cả trong trường hợp sự việc không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của PNJ và cổ phiếu sớm phục hồi, các quỹ vẫn còn nhiều cơ hội tạo lợi nhuận từ những khoản đầu tư khác. Đồng thời, đơn vị này bày tỏ kỳ vọng mọi việc sẽ sớm ổn định để PNJ có thể tiếp tục trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn như từng có trong quá khứ.

Ở góc độ theo dõi doanh nghiệp, đại diện ban tổ chức chương trình cho biết các quỹ hiện tập trung quan sát hai yếu tố chính. Thứ nhất là rủi ro thanh khoản, tuy nhiên lượng người dân bán lại sản phẩm đã giảm đáng kể nên áp lực này không còn quá lớn. Thứ hai là niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu, yếu tố được đánh giá cần thêm thời gian để phục hồi.

Theo chia sẻ, ban lãnh đạo PNJ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư. Doanh nghiệp cũng cho biết đang xem xét phương án mua cổ phiếu quỹ, trong khi Tổng Giám đốc cân nhắc mua thêm cổ phiếu, qua đó phát đi thông điệp rằng mức định giá hiện tại chưa phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp và sự kiện vừa qua mang tính bất thường, không xuất phát từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.