Mô hình 2 tấn xuất hiện trong “kỳ quan” hàng triệu USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là gì?

Vật này là mô hình thuyền quân Nguyên xuất hiện trong “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, chương trình được coi như “kỳ quan sân khấu” do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Chương trình này chính thức được công diễn kể từ ngày 10/7.

Dù “Đất Nước Thiên Hùng Ca” chỉ kéo dài trong 75 phút nhưng mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc cùng trải nghiệm đa giác quan khi chương trình lấy cảm hứng từ hành trình 4.000 năm lịch sử Việt Nam qua nghệ thuật trình diễn nhập vai kết hợp âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại, cùng với kỹ năng trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ xiếc.

Bên cạnh việc tích hợp 12 loại hình công nghệ sân khấu hiện đại nhất hiện nay, một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” chính là hệ thống đạo cụ, mô hình hoành tráng. Trong số đó, mô hình thuyền quân Nguyên với trọng lượng lên tới 2 tấn là một điểm nhấn ấn tượng với đại đa số khán giả tại “kỳ quan sân khấu” này. Mô hình này góp phần tái hiện những dấu mốc giữ nước tiêu biểu, nổi bật là chiến thắng Bạch Đằng.

Chiếc thuyền nặng 2 tấn xuất hiện hoành tráng trên sân khấu cùng với hiệu ứng khói lửa, cọc gỗ chuyển động...

Theo Ban Tổ chức, mô hình thuyền quân Nguyên có trọng lượng rất lớn (2 tấn – PV) nên việc vận chuyển, đưa vào nhà hát Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên) và sau đó lắp đặt gặp rất nhiều thách thức. Theo đó, e-kíp kỹ thuật cũng phải tính toán kỹ về phương án kết cấu, vận chuyển cũng như lắp ráp nhằm vừa đảm bảo an toàn, vừa đáp ứng về tiến độ thi công.

Trong “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, mô hình chiến thuyền nhà Nguyên được tái hiện hoành tráng thông qua công nghệ sân khấu nhập vai (Immersive Theatre) cùng với không gian sân khấu panorama. Tái hiện trận thủy chiến Bạch Đằng lừng lẫy, các mô hình chiến thuyền tiến thẳng lên sân khấu từ phía sau khán phòng, kết hợp cùng hiệu ứng nước, hệ thống màn hình LED bao quanh.

Ông Nguyễn Đức Nam là người mang những công nghệ về sân khấu "Đất Nước Thiên Hùng Ca".

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Đức Nam, quản lý sản xuất chương trình “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cho biết: “Hiện tại con thuyền đang nặng khoảng 2 tấn trên sân khấu. Sân khấu đang sử dụng hệ thống sàn nâng hạ đa điểm hai module.

Tôi nghĩ đây là một trong những hệ thống sàn nâng hạ sân khấu trong nhà hát hiện đại nhất Việt Nam hiện tại. Mỗi module nâng có thể nâng đạo cụ, người với tải trọng 1500 kg, tức khoảng 1,5 tấn. Chưa kể hệ thống treo đa điểm ở nhà hát có thể treo người hoặc treo những đạo cụ lớn, mỗi điểm treo tải trọng lên đến 500 kg”.

Theo ông Nguyễn Đức Nam, hệ thống hạ tầng công nghệ của nhà hát không chỉ đáp ứng cho show diễn “Đất Nước Thiên Hùng Ca” mà hoàn toàn có thể đáp ứng để đón những show lưu diễn quốc tế với hệ thống âm thanh ánh sáng tải trọng lớn hoặc đại đạo cụ tải trọng lớn về biểu diễn ở đây.

Mô hình thuyền 2 tấn là một trong những điểm nhấn ấn tượng

Chiến thắng Bạch Đằng được tái hiện hoành tráng trên sân khấu "Đất Nước Thiên Hùng Ca".

Chiếc thuyền nặng 2 tấn với quy mô lớn gây ấn tượng mạnh với khán giả. Đồng thời, các diễn viên võ thuật thực hiện các kỹ thuật phức tạp như đánh trên dây và bay nhảy, nhào lộn trên các cọc thuyền khiến trận thủy chiến càng trở nên kịch tính và hào hùng.

Song song, hệ thống cọc gỗ chuyển động bằng zipline, hạng mục yêu cầu độ chính xác rất cao. Theo đó, đội ngũ thiết kế đã phải thử nghiệm nhiều loại vật liệu và phương án kết cấu khác nhau để giảm trọng lượng, hạn chế rung lắc khi di chuyển và đảm bảo chuyển động mượt mà, tạo hiệu ứng chân thực trên sân khấu.

Bên cạnh đó, ngay tại sân khấu của “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, sự xuất hiện của chiến thuyền lớn cùng khói lửa, âm thanh và hiệu ứng tương tác đa giác quan mang đến cảm giác chân thực, qua đó giúp khán giả như được sống lại trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử.

Chiến thắng Bạch Đằng là một trong những dấu mốc giữ nước tiêu biểu trong lịch sử.

Theo ông Nguyễn Đức Nam, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” có tổng mức đầu tư lên đến hàng chục triệu USD. Trong đó, công nghệ chiếm tới 30% - 40% tổng chi phí. Dự án “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cũng đánh dấu sự tiên phong ở Việt Nam trong việc tích hợp 12 loại hình công nghệ sân khấu hiện đại nhất hiện nay.

“Thực sự khi chứng kiến khán giả đón nhận những khoảnh khắc bùng nổ về mặt kỹ xảo, chúng tôi thấy rất vui bởi từ khâu thiết kế đến lúc ra thực tế là cả quá trình nỗ lực của cả ekip. Bản thân tôi cũng tự đặt câu hỏi liệu hiệu ứng này khi ra sân khấu có mang lại được cảm xúc cho khán giả hay không?

Khi làm việc với đạo diễn, ông ấy cũng nói rằng chúng tôi không phải những người phô diễn công nghệ mà là những người làm nghệ thuật”, ông Nguyễn Đức Nam bày tỏ.