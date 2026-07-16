Một công ty chứng khoán báo lãi quý 2 cao nhất lịch sử nhờ tự doanh "thắng lớn", cổ phiếu lập tức tím trần

CTCP Chứng khoán EVS (mã: EVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với kết quả kinh doanh cải thiện mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đóng góp đột biến từ hoạt động tự doanh.

Tính riêng trong quý 2, doanh thu hoạt động của EVS đạt 281 tỷ đồng, tăng 815% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng gần như đến toàn bộ từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 278 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, một số mảng kinh doanh cốt lõi khác tiếp tục suy giảm. Lãi từ cho vay và phải thu giảm 51% so với cùng kỳ, còn 2 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán giảm 78%, xuống dưới 1 tỷ đồng, trong khi doanh thu lưu ký chứng khoán đạt 271 triệu đồng, giảm 31%.

Chi phí hoạt động trong quý 2 của EVS giảm 20% so với cùng kỳ, còn 21 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 19% xuống gần 20 tỷ đồng. Chi phí môi giới giảm 54%, còn 3 tỷ đồng; chi phí lưu ký cũng giảm 25%, xuống 0,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính của EVS giảm mạnh 99% so với cùng kỳ, chỉ còn 60 triệu đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, EVS báo lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 243 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp lỗ trước thuế 9 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 195 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cũng đánh dấu cú đảo chiều đáng chú ý so với quý 1 liền trước, khi EVS còn ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên tới 157 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của EVS đạt 289 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ. EVS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng, tăng 413% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần cùng kỳ.

Thời điểm cuối quý 2/2026, khoản mục FVTPL của EVS có giá trị ghi sổ gần 1.351 tỷ đồng, giảm 81 tỷ so với cuối quý trước. Dù vậy, giá trị hợp lý ghi nhận gần 1.530 tỷ đồng, tương ứng tạm lãi 179 tỷ đồng. Đây chủ yếu là cổ phiếu niêm yết với giá trị hợp lý hơn 1.350 tỷ đồng, chiếm 88% tài sản FVTPL song công ty không thuyết minh chi tiết.

Dư nợ cho vay margin và UTTB của EVS tại thời điểm 30/6/2026 đạt 75 tỷ, giảm 9 tỷ so với đầu quý 2. Tiền gửi của nhà đầu tư tại CTCK đạt hơn 43 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu EVS bật tăng kịch trần trong phiên chiều 16/7, qua đó lên mốc 5.900 đồng/cp với lượng cổ phiếu khớp lệnh tăng đột biến.