Chuẩn bị đưa 900 triệu cổ phiếu lên UPCoM, PVcomBank kinh doanh ra sao trong quý I?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank - mã: PCB) trên sàn UPCoM.

Theo đó, PVcomBank sẽ đưa 900 triệu cổ phiếu lên đăng ký giao dịch, tương ứng vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.

Tính đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 52% vốn điều lệ, cổ đông chiến lược của PVcomBank là Morgan Stanley với tỷ lệ sở hữu 6,7%, 41,34% vốn điều lệ còn lại được nắm giữ bởi các tổ chức, cá nhân khác. Ngân hàng hiện có mạng lưới 109 điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 679,7 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cơ cấu lợi nhuận cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý.

Thu nhập lãi thuần - nguồn thu cốt lõi của ngân hàng - đạt 1.181 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi đó, khoản lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng đột biến lên 265,8 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần mức hơn 17 tỷ đồng của quý I/2025, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ.

Ở chiều ngược lại, nguồn thu từ hoạt động khác gần như không còn đóng góp đáng kể khi chỉ đạt 1,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 81 tỷ đồng cùng kỳ. Điều này cũng phản ánh bức tranh khác biệt so với năm 2025, khi lợi nhuận của PVcomBank chủ yếu được hỗ trợ bởi hoạt động xử lý và thu hồi nợ.

Một điểm đáng chú ý khác là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý I lên tới 779,9 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với cùng kỳ năm trước. Mức trích lập lớn cho thấy ngân hàng vẫn ưu tiên củng cố bộ đệm dự phòng trong bối cảnh mở rộng tín dụng, đồng thời phản ánh cách tiếp cận thận trọng đối với chất lượng tài sản.

Đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của PVcomBank đạt 276.416 tỷ đồng, tăng khoảng 13.000 tỷ đồng, tương đương gần 5% so với cuối năm 2025.

Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động tín dụng khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 153.318 tỷ đồng, tăng hơn 13.700 tỷ đồng chỉ sau ba tháng, tương ứng mức tăng gần 10%.

Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt 203.804 tỷ đồng, tăng khoảng 2.300 tỷ đồng so với đầu năm. Mức tăng của huy động thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng.

Một chỉ tiêu đáng chú ý là tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng từ 8.576 tỷ đồng lên gần 20.293 tỷ đồng, tăng hơn 136% sau một quý. Ở chiều ngược lại, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm mạnh từ gần 24.566 tỷ đồng xuống còn 21.523 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả lợi nhuận quý I đã vượt xa kế hoạch cả năm mà PVcomBank trình cổ đông trước đó. Theo kế hoạch, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 chỉ đạt 114,3 tỷ đồng , trong khi riêng quý đầu năm đã ghi nhận gần 680 tỷ đồng , tương đương gần 6 lần mục tiêu cả năm.

Ngân hàng từng cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng cường năng lực tài chính, không chia cổ tức dưới mọi hình thức, đồng thời xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2030.