Đón loạt tin vui, cổ phiếu Novaland "có biến"

Phiên giao dịch ngày 16/7, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) có cú lội dòng ngoạn mục. Sau khi chịu áp lực giảm hơn 3% trong phiên sáng, mã này bất ngờ đảo chiều mạnh từ đầu phiên chiều, đồng nhịp với đà hồi phục của VN-Index tại vùng hỗ trợ kỹ thuật MA200.

Lực cầu bắt đáy gia tăng nhanh chóng giúp NVL tăng kịch trần và đóng cửa tại 12.650 đồng/cổ phiếu, cao hơn 6,75% so với tham chiếu. Thanh khoản cũng bùng nổ với hơn 24 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi cuối phiên vẫn còn hơn 2 triệu cổ phiếu dư mua giá trần.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Novaland liên tiếp đón nhận các thông tin hỗ trợ về tiến độ pháp lý dự án. Mới đây, doanh nghiệp đã bàn giao đợt sổ hồng đầu tiên cho cư dân dự án Kingston Residence tại TP.HCM. Đồng thời, nhiều dự án khác như Orchard Garden, Garden Gate, Lucky Palace, Sunrise City North và Palm City cũng đang được đẩy nhanh thủ tục cấp sổ.

Trước đó, Novaland đã bắt đầu bàn giao sổ hồng cho cư dân The Sun Avenue từ tháng 5. Đến cuối tháng 6, hàng trăm sản phẩm tại Sunrise Riverside và khu thấp tầng Victoria Village đã được cấp sổ hồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bàn giao khoảng 7.000 sổ hồng tại các dự án ở TP.HCM trong năm 2025.

Bên cạnh đó, Novaland cũng vừa ký kết hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld (Singapore) để phát triển hệ thống trường liên cấp quốc tế trên quỹ đất 6 ha tại khu đô thị Aqua City. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích và gia tăng giá trị cho đại đô thị này.

Song song với việc tháo gỡ pháp lý dự án, Novaland cũng đẩy mạnh kế hoạch huy động vốn. Doanh nghiệp vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời triển khai kế hoạch phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP.

Trước đó, công ty đã hoàn tất đợt phát hành hơn 167,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 40:3. Nếu hoàn thành toàn bộ lộ trình phát hành, Novaland sẽ đưa thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu ra thị trường, qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 41.000 tỷ đồng.