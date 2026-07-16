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Nam Tân Uyên báo lãi ròng quý II/2026 tăng mạnh nhờ khoản cổ tức được chia

| | Thị trường chứng khoán

Dù doanh thu thuần quý II/2026 giảm 42,9% so với cùng kỳ, Nam Tân Uyên vẫn ghi nhận lãi ròng tăng vọt 35,7% nhờ khoản thu cổ tức và lợi nhuận được chia.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần ghi nhận gần 81,8 tỷ đồng, giảm 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 39 tỷ đồng, giảm 53,8%.

Trong kỳ, Nam Tân Uyên còn thu về hơn 121,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là cổ tức và lợi nhuận được chia với số tiền gần 103 tỷ đồng.

Nam Tân Uyên báo lãi ròng quý II/2026 tăng mạnh nhờ khoản cổ tức được chia- Ảnh 1.

Nguồn: NTC

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Nam Tân Uyên báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 131,9 tỷ đồng, tăng 35,7% so với quý I/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Nam Tân Uyên mang về doanh thu thuần gần 163,6 tỷ đồng, giảm 41% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 171,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4 tỷ đồng.

Năm 2026, Nam Tân Uyên lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 226,4 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 75,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Nam Tân Uyên tăng 14,1% so với đầu năm, lên mức hơn 6.814,9 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 1.153,3 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản, đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng được gửi tại các Ngân hàng thương mại với lãi suất từ 4,35%/năm đến 8,2%/năm.

Ngoài ra, chiếm 62,7% tổng tài sản của Nam Tân Uyên là khoản chi phí chờ phân bổ dài hạn với gần 4.273,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuê đất hơn 3.491,6 tỷ đồng; chi phí đền bù hỗ trợ thiệt hại cho CTCP Cao su Phước Hòa gần 643,7 tỷ đồng,...

Nam Tân Uyên báo lãi ròng quý II/2026 tăng mạnh nhờ khoản cổ tức được chia- Ảnh 2.

Nguồn: NTC

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Tân Uyên ở mức gần 5.365,3 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp hơn 4,911,7 tỷ đồng, chiếm 91,7% tổng nợ.

Cũng tính đến cuối quý II/2026, vốn điều lệ của Nam Tân Uyên đang ở mức gần 240 tỷ đồng, trong đó có 3 cổ đông lớn gồm CTCP Cao su Phước Hòa (tỷ lệ 32,85%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (tỷ lệ 20,42%) và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (tỷ lệ 19,95%).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập của một số lãnh đạo chủ chốt Nam Tân Uyên tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, Tổng Giám đốc Dương Duy Phú có thu nhập cao nhất với hơn 688,9 triệu đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 72,5 triệu đồng. Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Bính có thu nhập gần 615,2 triệu đồng, tăng mạnh so với mức gần 372,6 triệu đồng cùng kỳ.

Kế toán trưởng Bồ Thanh Tuấn nhận gần 571,1 triệu đồng, tăng mạnh so với hơn 361,4 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Các thành viên HĐQT nhận tổng thù lao 30 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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