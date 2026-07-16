Cổ đông ngoại muốn nâng sở hữu lên gần 45% vốn REE

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu REE của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã: REE, sàn HoSE).

Theo đó, trong thời gian từ 15-6 đến 14/7/2026, Platinum Victory Pte. Ltd đã không mua vào cổ phiếu REE nào trong tổng số 17,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký với lý do thị trường không thuận lợi. Qua đó, quỹ ngoại này vẫn giữ nguyên sở hữu 259,7 triệu cổ phiếu, chiếm 41,7% vốn REE.

Ngay sau đó, Platinum Victory Pte. Ltd tiếp tục đăng ký mua vào 20,48 triệu cổ phiếu REE trong thời gian từ 20/7 tới 18/8/2026. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Nếu mua thành công, quỹ này sẽ nâng sở hữu lên 280,24 triệu cổ phiếu, chiếm 44,99% vốn REE.

Ảnh: REE

Trong diễn biến khác, REE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2026 vào ngày 10/7 qua. Đại hội đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Nguyễn Thị Mai Thanh và ông Ashok Ramachandran, theo đơn từ nhiệm gửi ngày 15/05.

Ngoài từ nhiệm thành viên HĐQT, ông Ashok Ramachandran còn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2026.

Do đó, REE bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, hiện là Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT của REE, giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty, có hiệu lực từ ngày 10/07/2026. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình chính là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh.

Người kế nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thanh ở vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Lee Liang Whye, hiện là Thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd..

Nhằm phù hợp với cơ cấu nhân sự mới, ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi điều lệ Công ty. Trong đó, số lượng cố định 7 người trong HĐQT được sửa thành dao động từ 5-7 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT độc lập cũng được sửa thành tối thiểu 1 (trường hợp HĐQT có 5 thành viên) và 2 (trường hợp HĐQT có 7 thành viên).

Dù rời ghế Chủ tịch, bà Thanh vẫn tiếp tục tham gia điều hành chiến lược tại REE. HĐQT đã bổ nhiệm bà giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT. REE đã đưa Ủy ban vào Quy chế hoạt động của HĐQT từ ngày 10/07/2026, là cơ quan tham mưu, tư vấn và phản biện cấp cao nhất cho HĐQT và Ban điều hành trong việc hoạch định các mục tiêu ngắn và dài hạn, quản trị tài chính, huy động vốn và các thương vụ M&A.

Ngoài vấn đề nhân sự, đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo đó, REE dự kiến phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng khoảng 1/5 thị giá hiện tại), tương ứng tổng giá trị huy động theo mệnh giá là 5 tỷ đồng.

Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm nhưng được giải tỏa dần. Trong đó, 30% được tự do chuyển nhượng sau 1 năm, 30% tiếp theo sau 2 năm và 40% cuối cùng sẽ được giải tỏa sau 3 năm.



