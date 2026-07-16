Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index trở lại mốc 1.800 điểm

Phiên 16/7, VN-Index tăng hơn 22 điểm khi đóng cửa và lấy lại mốc 1.804,24 điểm.

Nhóm Vingroup có đóng góp lớn nhất cho VN-Index, với VIC +2,8%, VHM +5%, VRE +1%. Một số mã bluechip ngân hàng cũng hồi phục, là trụ lực đẩy thị trường, như ACB +2,8%, HDB +3%, STB +2,9%. Chiều giảm trong VN30 có BID, BSR, GAS, HPG, PLX, với mức giảm nhẹ.

Nhóm công ty chứng khoán với HCM tăng trần lên giá 24.900 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó còn có EVS cũng tăng trần. Một số mã khác phục hồi tốt như VPX +2,3%, VND +2,3%, TCX +1,6%, PSI +2,9%, ORS +2,9%, ABW +2,9%, APG +1,6%... Chiều giảm có VCI -2,5%, VDS -2,5%, VIG -2,2%, SBS -2,1%, BVS -2,1%, BMS -1,4%, MBS -1%...

Nhóm bất động sản ngoài các cổ phiếu họ Vingroup thì NVL cũng tăng trần lên giá 12.650 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra còn có DIG, tăng gần 4%. Còn lại đa số vẫn ở chiều giảm, như KDH -2,6%, HDC -1,4%, DXS -1,7%, BCM -2,2%; TCH, CEO, KBC, NLG, PDR, IJC… giảm nhẹ.

Đáng chú ý, FPT hồi phục tăng 1,8% lên giá 68.000 đồng/cổ phiếu. PNJ chịu áp lực bán mạnh khi giảm 6,3% và lùi về giá 40.900 đồng/cổ phiếu.

Khối ngoại "quay đầu" mua ròng nhẹ hơn 10 tỷ đồng. Các mã được mua mạnh là VIC 252 tỷ đồng, ACB 218 tỷ đồng, VHM 154 tỷ đồng, HDB 745 tỷ đồng; SHB, NVL, VND hơn 40 tỷ đồng…

Ngược chiều, PNJ bị bán ròng mạnh nhất 148 tỷ đồng, tiếp theo là SSI 132 tỷ đồng, FPT 96 tỷ đồng; VPB, CTG hơn 80 tỷ đồng; MBB 75 tỷ đồng; TPB, VCI, TCB hơn 60 tỷ đồng…



