Nhà đầu tư đua nhau “bắt đáy” cổ phiếu Novaland (NVL) trong ngày VN-Index ngược dòng hơn 46 điểm từ đáy

Kết phiên, cổ phiếu NVL của CTCP Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) tăng hết biên độ 6,75%, lên 12.650 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt gần 25 triệu đơn vị, tăng gần 2,5 lần so với phiên liền trước và nằm trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi chỉ một ngày trước, NVL vừa rơi xuống vùng giá thấp nhất trong hơn ba tháng, chốt phiên 15/7 ở mức 11.850 đồng/cổ phiếu.

Ngay từ đầu phiên sáng 16/7, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện mạnh mẽ bất chấp thị trường chìm trong sắc đỏ. Đến phiên chiều, khi dòng tiền lan rộng và thị trường đảo chiều, lực mua tiếp tục gia tăng, giúp NVL tăng trần lần đầu tiên sau hơn một tháng.

Cổ phiếu NVL bất ngờ hút mạnh dòng tiền "bắt đáy" từ các nhà đầu tư trong phiên 16/7.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu cũng kéo vốn hóa thị trường của Novaland lên hơn 30.386 tỷ đồng.

Không chỉ NVL, nhóm chứng khoán cũng ghi nhận dòng tiền bắt đáy hoạt động sôi động. Cổ phiếu HCM của CTCP Chứng khoán TP.HCM tăng trần 6,87%, lên 24.900 đồng/cổ phiếu, với hơn 10,2 triệu cổ phiếu được sang tay. Đây được xem là nhịp hồi mạnh sau chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp của mã này, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên hơn 26.890 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vẫn tiếp tục bị nhà đầu tư bán tháo.

Kết phiên, giá cổ phiếu PNJ giảm 6,3% xuống 40.900 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 14,7 triệu đơn vị.

Như vậy, sau khi tăng trần ở phiên 14/7, cổ phiếu PNJ đã chứng kiến 2 phiên giảm sàn và cận sàn, kéo vốn hóa thị trường của doanh nghiệp rơi xuống mức 20.929 tỷ đồng.

So với vùng đỉnh giá 85.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, thị giá cổ phiếu PNJ đã “bốc hơi” hơn một nửa và chưa có dấu hiệu dừng lại sau sự cố buôn lâu kim cương của công ty con PNJ Lab.

Trên bình diện chung, thị trường trải qua một trong những phiên biến động mạnh nhất thời gian gần đây. Sau khi mở cửa trong sắc đỏ, lực cầu xuất hiện sớm chỉ đủ giúp VN-Index vượt tham chiếu trong thời gian ngắn trước khi áp lực bán gia tăng, kéo chỉ số có thời điểm mất hơn 24 điểm.

Tuy nhiên, cục diện hoàn toàn thay đổi trong phiên chiều khi dòng tiền “bắt đáy” đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Từ vùng đáy trong ngày, VN-Index bật tăng hơn 46 điểm trước khi chốt phiên trong sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 22,12 điểm, lên 1.804,24 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,94 điểm xuống 288,32 điểm, còn UPCoM-Index tăng nhẹ 0,14 điểm lên 126,62 điểm.

Nhóm bất động sản tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trong nhịp hồi phục khi nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng mạnh như VHM tăng 5%, VIC tăng 2,76%, VRE tăng 1,01%, NVL tăng 6,75%, DIG tăng 3,75% và IDC tăng 1,33%. Dù vậy, dòng tiền vẫn có sự phân hóa khi một số cổ phiếu lớn như KDH giảm 2,56%, BCM giảm 2,22%, cùng với PDR, TCH, KBC và NLG vẫn đóng cửa dưới tham chiếu.

Nhóm ngân hàng cũng chứng kiến lực cầu gia tăng mạnh vào cuối phiên, giúp nhiều mã đảo chiều ngoạn mục. HDB tăng 3,04%, STB tăng 2,87%, ACB tăng 2,81%, trong khi TCB và SSB cùng tăng 1,27%.

Ở nhóm chứng khoán, ngoài HCM tăng trần, nhiều cổ phiếu khác cũng đồng loạt hồi phục như VND tăng 2,32%, SSI tăng 1,21%, TCX tăng 1,64%, ORS tăng 2,92% và VPX tăng 2,3%.

Bên cạnh đó, nhóm công nghiệp cũng góp phần củng cố đà tăng của thị trường với GMD tăng 2,6%, VJC tăng 2,16%, GEE tăng 2,63%, PC1 tăng 3,01% và CII tăng 1,27%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác cũng duy trì đà tăng tích cực, hỗ trợ chỉ số chung, gồm FPT tăng 1,8%, BVH tăng 2,54%, POW tăng 1,44% và PVD tăng 1,27%.

Phiên giao dịch 16/7 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể sau nhịp điều chỉnh mạnh. Dòng tiền “bắt đáy” xuất hiện quyết liệt tại nhiều nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, tạo nên cú đảo chiều ấn tượng của thị trường.