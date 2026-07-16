Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp cao su báo lãi quý II tăng vọt, chuẩn bị thưởng cổ phiếu tỷ lệ “khủng” 300%

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp cao su báo lãi quý II tăng vọt, chuẩn bị thưởng cổ phiếu tỷ lệ “khủng” 300%

Cao su Tây Ninh (TRC) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý II/2026 khi lợi nhuận sau thuế tăng hơn 20% so với cùng kỳ, bất chấp doanh thu sụt giảm nhẹ. Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 1:3, qua đó tăng vốn điều lệ gấp 4 lần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CTCP Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 127,05 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu, xuống còn 84,38 tỷ đồng, lợi nhuận gộp vẫn tăng 3,3% lên 42,67 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 31,3% lên 33,6%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 9,07 tỷ đồng, giảm 14,4%, trong khi chi phí tài chính chỉ còn hơn 22,6 triệu đồng, giảm gần 38%. Khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 1,03 tỷ đồng, giảm khoảng 33%.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng gần 48% lên 1,8 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,3% xuống 13,76 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 37,22 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ.

Điểm sáng lớn nhất đến từ khoản thu nhập khác. Trong quý II, Cao su Tây Ninh ghi nhận lợi nhuận khác lên tới 8,9 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 46,2 tỷ đồng, tăng 22,6%. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 4,16 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,04 tỷ đồng, tăng 20,6% so với mức 34,88 tỷ đồng của quý II/2025.

Cao su Tây Ninh ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2/2026.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ công ty con Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS, nơi lợi nhuận sau thuế tăng thêm khoảng 8,5 tỷ đồng nhờ sản lượng tiêu thụ cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Cao su Tây Ninh ghi nhận doanh thu thuần đạt 402,41 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh 24,5% lên 285,09 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 9,2%, còn 117,31 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 36% xuống còn 29,2%.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi chịu áp lực về biên lợi nhuận, doanh nghiệp vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng nhờ các nguồn thu ngoài hoạt động chính. Doanh thu tài chính đạt 14,77 tỷ đồng, tăng 22,7%; lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 3,89 tỷ đồng, tăng 37,6%.

Đặc biệt, thu nhập khác tăng đột biến lên 51,43 tỷ đồng, giúp lợi nhuận khác đạt 49,88 tỷ đồng, cao gấp hơn 53 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 152,96 tỷ đồng, tăng 36,3%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 141,76 tỷ đồng, tăng 34,7% so với mức 105,28 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức cuối tháng 6, Cao su Tây Ninh đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu tối thiểu 1.014 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 491 tỷ đồng. Ban lãnh đạo kỳ vọng kết quả đột biến này sẽ đến từ khoản đền bù đất, qua đó có thể đưa lợi nhuận của doanh nghiệp lên mức cao nhất kể từ khi hoạt động.

Một nội dung đáng chú ý khác là ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng nhằm nâng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, đến cuối năm 2025, vốn điều lệ vẫn duy trì ở mức 300 tỷ đồng, trong khi Quỹ đầu tư phát triển đã tích lũy hơn 1.280,9 tỷ đồng sau 19 năm hoạt động.

Theo phương án được thông qua, Cao su Tây Ninh sẽ phát hành thêm 90 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được sử dụng từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Đây là một trong những đợt tăng vốn có tỷ lệ thưởng cổ phiếu lớn nhất trên thị trường trong thời gian gần đây.

Theo Mạnh Hùng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty chứng khoán báo lãi quý 2 cao nhất lịch sử nhờ tự doanh "thắng lớn", cổ phiếu lập tức tím trần

Một công ty chứng khoán báo lãi quý 2 cao nhất lịch sử nhờ tự doanh "thắng lớn", cổ phiếu lập tức tím trần Nổi bật

Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/7: Những tên tuổi đầu tiên hé lộ KQKD quý 2, hai cái tên báo lãi "tăng bằng lần"

Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/7: Những tên tuổi đầu tiên hé lộ KQKD quý 2, hai cái tên báo lãi "tăng bằng lần" Nổi bật

“Kỳ quan” triệu USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ra mắt đã liên tục “cháy vé”, CEO Vinpearl nói gì?

“Kỳ quan” triệu USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ra mắt đã liên tục “cháy vé”, CEO Vinpearl nói gì?

20:46 , 16/07/2026
PNJ thuê đơn vị quốc tế kiểm định sản phẩm, kiểm toán quy trình kinh doanh kim cương

PNJ thuê đơn vị quốc tế kiểm định sản phẩm, kiểm toán quy trình kinh doanh kim cương

20:17 , 16/07/2026
FPT thắng thầu 14 dự án trị giá ít nhất hơn 3.600 tỷ đồng

FPT thắng thầu 14 dự án trị giá ít nhất hơn 3.600 tỷ đồng

20:16 , 16/07/2026
Nhà đầu tư đua nhau “bắt đáy” cổ phiếu Novaland (NVL) trong ngày VN-Index ngược dòng hơn 46 điểm từ đáy

Nhà đầu tư đua nhau “bắt đáy” cổ phiếu Novaland (NVL) trong ngày VN-Index ngược dòng hơn 46 điểm từ đáy

18:37 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên