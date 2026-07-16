Một doanh nghiệp cao su báo lãi quý II tăng vọt, chuẩn bị thưởng cổ phiếu tỷ lệ “khủng” 300%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CTCP Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 127,05 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu, xuống còn 84,38 tỷ đồng, lợi nhuận gộp vẫn tăng 3,3% lên 42,67 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 31,3% lên 33,6%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 9,07 tỷ đồng, giảm 14,4%, trong khi chi phí tài chính chỉ còn hơn 22,6 triệu đồng, giảm gần 38%. Khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 1,03 tỷ đồng, giảm khoảng 33%.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng gần 48% lên 1,8 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,3% xuống 13,76 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 37,22 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ.

Điểm sáng lớn nhất đến từ khoản thu nhập khác. Trong quý II, Cao su Tây Ninh ghi nhận lợi nhuận khác lên tới 8,9 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 46,2 tỷ đồng, tăng 22,6%. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 4,16 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,04 tỷ đồng, tăng 20,6% so với mức 34,88 tỷ đồng của quý II/2025.

Cao su Tây Ninh ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2/2026.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ công ty con Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS, nơi lợi nhuận sau thuế tăng thêm khoảng 8,5 tỷ đồng nhờ sản lượng tiêu thụ cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Cao su Tây Ninh ghi nhận doanh thu thuần đạt 402,41 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh 24,5% lên 285,09 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 9,2%, còn 117,31 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 36% xuống còn 29,2%.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi chịu áp lực về biên lợi nhuận, doanh nghiệp vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng nhờ các nguồn thu ngoài hoạt động chính. Doanh thu tài chính đạt 14,77 tỷ đồng, tăng 22,7%; lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 3,89 tỷ đồng, tăng 37,6%.

Đặc biệt, thu nhập khác tăng đột biến lên 51,43 tỷ đồng, giúp lợi nhuận khác đạt 49,88 tỷ đồng, cao gấp hơn 53 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 152,96 tỷ đồng, tăng 36,3%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 141,76 tỷ đồng, tăng 34,7% so với mức 105,28 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức cuối tháng 6, Cao su Tây Ninh đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu tối thiểu 1.014 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 491 tỷ đồng. Ban lãnh đạo kỳ vọng kết quả đột biến này sẽ đến từ khoản đền bù đất, qua đó có thể đưa lợi nhuận của doanh nghiệp lên mức cao nhất kể từ khi hoạt động.

Một nội dung đáng chú ý khác là ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng nhằm nâng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, đến cuối năm 2025, vốn điều lệ vẫn duy trì ở mức 300 tỷ đồng, trong khi Quỹ đầu tư phát triển đã tích lũy hơn 1.280,9 tỷ đồng sau 19 năm hoạt động.

Theo phương án được thông qua, Cao su Tây Ninh sẽ phát hành thêm 90 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được sử dụng từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Đây là một trong những đợt tăng vốn có tỷ lệ thưởng cổ phiếu lớn nhất trên thị trường trong thời gian gần đây.