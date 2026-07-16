“Kỳ quan” triệu USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ra mắt đã liên tục “cháy vé”, CEO Vinpearl nói gì?

Chương trình đang được nhiều người chú ý trong những ngày vừa qua là “Đất Nước Thiên Hùng Ca” .

Đây là chương trình xứng tầm “kỳ quan sân khấu”, khi có sự hội tụ của nhiều loại hình nghệ thuật, công nghệ trình diễn đỉnh cao và nội dung đặc biệt ý nghĩa, nơi 4.000 năm lịch sử được phục dựng sống động trong 75 phút với những trải nghiệm đa giác quan lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Kể từ khi ra mắt (ngày 3/7 – PV), “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã “cháy vé” nhiều suất diễn trong gần nửa tháng. Chương trình do Vingroup đầu tư đang trở thành hiện tượng khi hàng nghìn khán giả liên tục chia sẻ cảm xúc sau mỗi đêm diễn. Vậy, điều gì khiến một show diễn lấy cảm hứng từ lịch sử có thể kéo khán giả ùn ùn đến nhà hát, điều vốn hiếm gặp với nghệ thuật biểu diễn trong nhiều năm gần đây?

Bà Ngô Thị Hương, CEO Vinpearl, mới đây đã có những chia sẻ đầu tiên về “kỳ quan sân khấu” đang “gây sốt” này.

Bà Ngô Thị Hương, CEO Vinpearl chia sẻ về "Đất Nước Thiên Hùng Ca". Ảnh: VIC

Vinpearl đã lựa chọn mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) thay vì cách dàn dựng truyền thống. Tại đây, 12 công nghệ trình diễn hiện đại được tích hợp đồng thời.

Trong số đó có nhiều giải pháp lần đầu xuất hiện tại một sân khấu trong nhà ở Việt Nam như sân khấu cơ khí đa tầng nâng hạ kết hợp với sân khấu nước, màn hình LED Panorama và LED ma trận, khắc Laser kết hợp cùng mapping và visual hologram, hệ thống trình diễn trên không cùng zipline và các đạo cụ xe pháo lớn, hiệu ứng đạn nổ thực tế…

Nhờ đó, theo CEO Vinpearl, khán giả không còn ngồi xem từ khoảng cách an toàn hay đứng ngoài câu chuyện. Thay vào đó, họ được đặt vào chính không gian của câu chuyện để có được cảm giác mình đang sống trong lịch sử, để chạm vào và tự hào, xúc động khi từng lát cắt hiện ra.

Một phân cảnh khiến nhiều người xúc động tại "Đất Nước Thiên Hùng Ca".

Đằng sau một chương trình có quy mô như “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, Vinpearl đã quy tụ một ê-kíp rất đặc biệt. Bà Ngô Thị Hương cho biết, Ngay từ đầu, Vinpearl xác định nếu muốn tạo ra một chương trình có tiêu chuẩn quốc tế thì phải quy tụ những người giỏi nhất ở đẳng cấp quốc tế trong từng lĩnh vực.

Theo đó, doanh nghiệp thuộc Vingroup đã mời một hội đồng tư vấn gồm nhiều chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa để xây dựng nền tảng nội dung. Tiếp đến, ở khâu đạo diễn và dàn dưng, âm nhạc, các nghệ sĩ, Vinpearl cũng lựa chọn những tên tuối hàng đầu.

Người Việt làm chủ hoàn toàn câu chuyện ở “Đất Nước Thiên Hùng Ca”

Ê-kíp chương trình đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, tập luyện và hoàn thiện từng chi tiết.

Theo bà Ngô Thị Hương: “Quan điểm của Vinpearl rất rõ ràng. Chúng tôi lựa chọn đối tác không dựa trên quốc tịch, mà dựa trên năng lực và sự phù hợp với mục tiêu của chương trình. Xuyên suốt quá trình triển khai, người Việt làm chủ hoàn toàn câu chuyện, đối tác quốc tế giúp chúng tôi nâng tầm cách kể bằng kinh nghiệm và công nghệ”.

CEO Vinpearl nhận định, nếu muốn ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam phát triển nhanh hơn, chúng ta cần sẵn sàng học hỏi từ những người đã đi trước. Điều quan trọng là học để làm chủ, chứ không phải phụ thuộc.

Một phân cảnh trong "Đất Nước Thiên Hùng Ca".

Đặc biệt, CEO Vinpearl nhấn mạnh đây là “show lấy cảm hứng từ lịch sử”: “Chúng tôi không có ý định diễn giải toàn bộ lịch sử Việt Nam trong 75 phút, càng không có ý định thay thế sách giáo khoa hay các công trình nghiên cứu lịch sử. Lịch sử là một dòng chảy rất dài với vô số sự kiện, nhân vật và dấu mốc. Điều chúng tôi muốn truyền tải là tinh thần của lịch sử”.

Theo bà, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” lựa chọn những biểu tượng, những lát cắt tiêu biểu nhất để kể một câu chuyện xuyên suốt về cội nguồn, tinh thần dựng nước, giữ nước, lòng yêu nước, ý chí đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc.

Sau “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, thời gian tới, theo bà Ngô Thị Hương, Vinpearl sẽ tiếp tục giới thiệu những tác phẩm mới khai thác lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đương đại và giải trí với nhiều hình thức thể hiện khác nhau, góp phần làm phong phú hệ sinh thái trải nghiệm của Vinpearl và đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng cũng như bạn bè quốc tế.

“Xa hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam”, CEO Vinpearl cho biết.

(Ảnh: VIC)﻿