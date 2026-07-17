Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK "xả" mạnh phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần 17/7 mở cửa giảm điểm dưới áp lực bán. Sắc đỏ lan tỏa và mức giảm cũng theo đó mà dần mở rộng hơn. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.787,45 điểm, giảm 16,79 điểm, tương đương 0,93%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 690 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 479 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, STB là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 78 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (60 tỷ đồng), VIC (53 tỷ đồng), ACB (42 tỷ đồng), FPT (29 tỷ đồng), LPB (28 tỷ đồng), VHM (23 tỷ đồng), VJC (22 tỷ đồng), MBB (19 tỷ đồng) và MWG (16 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại DXG với giá trị 8 tỷ đồng, tiếp theo là FRT, VND và PVT cùng được mua ròng 3 tỷ đồng, PDR, CTG và VTP cùng được mua ròng 2 tỷ đồng, trong khi CTD, VPX và IJC cùng được mua ròng 1 tỷ đồng.﻿