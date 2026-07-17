Nhóm CII tiếp tục gia tăng sở hữu tại PC1

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 16/7/2026, CII Invest đã mua vào gần 1,1 triệu cổ phiếu PC1 nhằm mục đích đầu tư.

Sau giao dịch nêu trên, CII Invest đã tăng sở hữu từ gần 20,2 triệu cổ phiếu lên gần 21,3 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,91% lên 5,17% vốn.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE)- công ty mẹ của CII Invest, cũng đang nắm giữ 22,12 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,38%.

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên của CII Invest, nhóm CII đã nâng sở hữu lên mức gần 43,4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,55% vốn.

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Nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026.

Công bố thông tin về giao dịch này, CII nhấn mạnh đây đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính. CII không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế việc đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc BKS của PC1.

Quyết định đầu tư này dựa trên cơ sở, PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

"Đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và muốn đầu tư trong các năm qua" - CII cho biết.

Kể từ đó đến nay, nhóm này liên tục tăng sở hữu tại PC1. Gần nhất, CII đã nhận chuyển nhượng 450.000 cổ phiếu PC1 trong phiên 13/7/2026. Trước đó, CII Invest đã mua vào 400.000 cổ phiếu PC1 trong phiên 6/7/2026.

Xa hơn nữa, CII Invest gom tổng cộng 7,3 triệu cổ phiếu PC1 trong hai ngày 29-30/6/2026. Cùng với đó, CII cũng đã mua vào 1 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên giao dịch ngày 29/6/2026.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu PC1, mới đây Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) báo cáo đã nhận chuyển nhượng thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên ngày 9/7/2026.

Sau giao dịch, VietinBank Capital nâng sở hữu từ 16,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,11%) lên mức 31 triệu cổ phiếu (7,5%), qua đó trở thành cổ đông lớn của PC1.

PV