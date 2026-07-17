VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn: Bắt tay ‘gã khổng lồ’ 150 năm tuổi của Đức, tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm kiểm thử ô tô của khu vực

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo MOU, VinFast sẽ phối hợp chặt chẽ cùng TUV Rheinland trong các lĩnh vực từ tư vấn kỹ thuật, kiểm thử, chứng nhận đến đào tạo chuyên sâu.

Hợp tác bao gồm việc phát triển Trung tâm Thử nghiệm VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các nhà sản xuất ô tô trong khu vực ngay tại Việt Nam, qua đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

Đồng thời, TUV Rheinland sẽ ưu tiên lựa chọn Trung tâm Thử nghiệm VinFast là đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các dự án phù hợp tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Hai bên cũng sẽ phối hợp giới thiệu năng lực của Trung tâm tới các nhà sản xuất ô tô quốc tế, phát triển cơ hội hợp tác kinh doanh, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật.

Trước đó, VinFast và TUV Rheinland đã hợp tác trong nhiều hoạt động thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật đối với các hệ thống, linh kiện và phương tiện ô tô điện, góp phần hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, quan hệ hợp tác chiến lược lần này không chỉ dừng lại ở các dự án đơn lẻ mà hướng tới mục tiêu dài hạn là hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

Lễ kí kết hợp tác giữa VinFast và TUV Rheinland. Ảnh: DNCC.

TUV Rheinland có trụ sở chính tại Đức với hơn 150 năm kinh nghiệm. Đây là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, hiện cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho nhiều nhà sản xuất ô tô và linh kiện nhằm đáp ứng các yêu cầu, quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn, hiệu suất, khả năng tương thích điện từ, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác.

Việc bắt tay TUV Rheinland được xem là một mắt xích trong chiến lược dài hạn của VinFast nhằm xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng xe Việt vừa ghi nhận doanh số bán ra kỷ lục trong 6 tháng đầu năm.

Theo kết quả tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nửa đầu năm nay, VinFast bán ra 115.916 xe, là hãng xe đầu tiên tại Việt Nam vượt cột mốc 100.000 ô tô bán ra chỉ trong nửa đầu một năm. Đồng thời hãng xe Việt cũng tiếp tục dẫn đầu thị trường tháng thứ 21 liên tiếp, vượt qua nhiều “ông lớn” lão làng khác như Hyundai Thành Công hay Toyota, KIA, Honda, Mazda…

Xét về thị phần, VinFast tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ khi chiếm khoảng 35,3% tổng lượng xe tiêu thụ trên toàn thị trường. Đồng nghĩa cứ gần ba chiếc ô tô được bán ra trong 6 tháng đầu năm thì có hơn một chiếc mang thương hiệu VinFast.

Đặc biệt, tại Hà Nội, lộ trình triển khai vùng phát thải thấp và các định hướng hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong tại một số khu vực được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy cho nhu cầu xe điện. Với vị thế là nhà sản xuất xe điện lớn nhất Việt Nam, VinFast được xem là một trong những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi từ chính sách này.