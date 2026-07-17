Khối ngoại "tung" hơn 250 tỷ gom một cổ phiếu Bluechip phiên 17/7

Áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường chìm trong sắc đỏ trong phiên cuối tuần. VN-Index mất mốc 1.800 điểm, đóng cửa giảm 16, điểm xuống còn 1.787 điểm. Thanh khoản trên HoSE rơi xuống mức thấp, đạt hơn 11.600 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 690 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 678 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 255 tỷ đồng. Theo sau, VND và LPB là mã tiếp theo được gom mạnh 35 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 91 tỷ đồng. Theo sau là PNJ và MBB, lần lượt bị bán ròng 75 tỷ đồng và 71 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MST xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VTZ, DXP, KSF.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 4 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 1,6 tỷ, HUT, IDC, C69 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại 0,1 mua tỷ đồng. Theo sau, MPC và QNS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, MML bị khối ngoại bán ròng 0,6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , ACV, , , , ,...