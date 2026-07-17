Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều người 'đứng ngồi không yên' vì tiệm vàng bất ngờ đóng cửa

| | Thị trường chứng khoán

Nhiều người 'đứng ngồi không yên' vì tiệm vàng bất ngờ đóng cửa

Tiệm vàng Hồng Phúc ở Mỹ Tho, Đồng Tháp thông báo "tạm ngưng hoạt động", nhiều người lo lắng cho tài sản đã mua hoặc cầm cố ở đây. Cơ quan chức năng địa phương vừa chỉ đạo lực lượng liên quan rà soát đăng ký kinh doanh, tình trạng hoạt động của tiệm vàng này.

Sáng 17/7, nguồn tin của PV cho biết, UBND phường Mỹ Tho đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì rà soát thông tin đăng ký kinh doanh, loại hình và tình trạng hoạt động của Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc (tiệm vàng Hồng Phúc).

Trước đó, nhiều người dân, khách hàng bất ngờ khi tiệm vàng này đóng cửa, kèm thông báo "tạm ngưng hoạt động" ngày 16/7-19/9, nhưng thông báo không có thời gian dự kiến hoạt động lại. Sau đó, nhiều người dân đã đến tiệm vàng này để "hỏi lại cho rõ".

Sáng 17/6, tiệm vàng Hồng Phúc đưa ra một thông báo tạm dừng hoạt động khác. Với thời hạn tạm ngưng hoạt động, nhằm tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tiệm vàng Hồng Phúc ở Mỹ Tho bất ngờ đóng cửa ngày 16/7.

Ngày 16/7, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hồng Phúc (đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) dán thông báo tạm ngưng hoạt động trước trụ sở công ty và đăng trên mạng xã hội.

Thông báo có nội dung: "Trước những biến động liên tục của thị trường, Hồng Phúc đã nỗ lực duy trì hoạt động, đồng hành cùng quý khách. Suốt hơn 2 tháng qua, chúng tôi đã cố gắng hết khả năng để vượt qua giai đoạn thử thách này. Tuy nhiên, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính. Hồng Phúc sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ…".

Theo UBND phường Mỹ Tho, vụ việc đang nhận được sự quan tâm của người dân và xuất hiện nhiều thông tin trao đổi, bình luận chưa được kiểm chứng, có thể gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tình hình chung trên địa bàn.

Trước mắt, địa phương đã chỉ đạo lực lượng liên quan nắm tình hình, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông khu vực tiệm vàng Hồng Phúc. Địa phương cũng yêu cầu Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc phối hợp, cung cấp thông tin cho khách hàng và thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo quy định.

UBND phường Mỹ Tho giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì rà soát thông tin đăng ký kinh doanh, loại hình và tình trạng hoạt động của Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc; hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh đúng quy định.

Tiệm vàng Hồng Phúc cũng được yêu cầu bố trí người thường xuyên có mặt tại điểm kinh doanh để tiếp nhận ý kiến, giải thích cho khách hàng .

Theo Chúc Trí

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật số liệu CTCK ngày 17/7: Xuất hiện khoản lỗ đầu tiên của ngành chứng khoán quý 2/2026

Cập nhật số liệu CTCK ngày 17/7: Xuất hiện khoản lỗ đầu tiên của ngành chứng khoán quý 2/2026 Nổi bật

Chuyên gia Vinacapital: Cơ hội giải ngân cổ phiếu đã xuất hiện

Chuyên gia Vinacapital: Cơ hội giải ngân cổ phiếu đã xuất hiện Nổi bật

Thêm một doanh nghiệp bán kim cương thông báo ngừng hoạt động

Thêm một doanh nghiệp bán kim cương thông báo ngừng hoạt động

13:55 , 17/07/2026
Thị trường giao dịch hàng hóa quý II/2026: Bạc dẫn đầu thanh khoản

Thị trường giao dịch hàng hóa quý II/2026: Bạc dẫn đầu thanh khoản

11:15 , 17/07/2026
Hòa Phát nộp ngân sách 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước sau 6 tháng đầu năm

Hòa Phát nộp ngân sách 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước sau 6 tháng đầu năm

11:14 , 17/07/2026
Cổ đông liên quan Thành viên HĐQT Biwase đăng ký mua gần 1 triệu cổ phiếu BWE

Cổ đông liên quan Thành viên HĐQT Biwase đăng ký mua gần 1 triệu cổ phiếu BWE

11:12 , 17/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên