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Cổ đông liên quan Thành viên HĐQT Biwase đăng ký mua gần 1 triệu cổ phiếu BWE

| | Thị trường chứng khoán

Thương mại N.T.P- doanh nghiệp liên quan đến Thành viên HĐQT của Biwase vừa đăng ký mua vào 995.000 cổ phiếu BWE nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Công ty TNHH Thương mại N.T.P vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE, sàn HoSE).

Theo đó, Thương mại N.T.P vừa đăng ký mua vào 995.000 cổ phiếu BWE nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/7/026 đến ngày 19/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Thương mại N.T.P sẽ tăng sở hữu từ 5.000 cổ phiếu lên mức 1 triệu cổ phiếu BWE, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,0023% lên 0,455% vốn tại Biwase.

Cổ đông liên quan Thành viên HĐQT Biwase đăng ký mua gần 1 triệu cổ phiếu BWE - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: BWE

Được biết, ông Nguyễn Thanh Phong- Thành viên HĐQT của Biwase cũng chính là Giám đốc của Thương mại N.T.P. Hiện ông Phong đang sở hữu 3 triệu cổ phiếu BWE (tỷ lệ 1,36%).

Công ty TNHH Thương mại N.T.P được thành lập từ năm 1999, ngành nghề chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Trụ sở chính đặt tại 391/50 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Cập nhật mới nhất ngày 25/5/2026, vốn điều lệ của Thương mại N.T.P đang ở mức 90 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm ông Nguyễn Thanh Phong (tỷ lệ 60%) và Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo (tỷ lệ 40%).

Trong một diễn biến khác, ngày 24/7/2026 tới đây, Biwase sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.

Cụ thể, Biwase sẽ chào bán hơn 31,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 7:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền mua và cứ 7 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 6/8/2026 đến ngày 28/8/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/8/2026 đến ngày 7/9/2026.

Với giá phát hành 37.000 đồng/cổ phiếu, Biwase dự kiến thu về gần 1.162,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, số tiền này sẽ được được sử dụng cho các mục đích sau:

Cổ đông liên quan Thành viên HĐQT Biwase đăng ký mua gần 1 triệu cổ phiếu BWE - Ảnh 2.

Nguồn: BWE

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của Biwase sẽ tăng từ gần 2.199,3 tỷ đồng lên mức gần 2.513,5 tỷ đồng.

PV

An ninh tiền tệ

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