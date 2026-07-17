PNJ bảo lãnh tín dụng cho 2 công ty con

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) thông qua nghị quyết về việc bảo lãnh tín dụng cho 2 công ty con.

Cụ thể, PNJ bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thời Trang Cao và Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh Trang Sức PNJ vay vốn tại ngân hàng với hạn mức lần lượt là 100 tỷ đồng và 300 tỷ đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác đó là thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thuế năm 2025 và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho công ty.

Ảnh: Aeon mall Hà Đông

Trong diễn biến khác, PNJ đã thông qua phương án bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có, tương đương 0,03% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.

PNJ cho biết, mục đích bán cổ phiếu quỹ hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu của chính công ty theo quy định pháp luật.

Giá đặt bán không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý III/2026.

Bên cạnh đó, PNJ thông báo ngày 17/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu của chính công ty. Thời gian triển khai lấy ý kiến cổ đông trong tháng 8/2026.

Cũng liên quan cổ phiếu PNJ, trong phiên giao dịch ngày 8/7/2026, 5 quỹ thành viên thuộc VinaCapital đã bán ra tổng cộng gần 3,1 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam bán toàn bộ 399.400 cổ phiếu; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Cơ hội Tiên phong VinaCapital bán hết 175.800 cổ phiếu; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp Hàng đầu VinaCapital bán hơn 1,1 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Chiến lược VinaCapital bán 619.300 cổ phiếu và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital bán 781.760 cổ phiếu.

Trước khi thực hiện giao dịch, 5 quỹ thành viên nêu trên đang nắm giữ tổng cộng gần 6,4 triệu cổ phiếu PNJ (tỷ lệ 1,241%). Sau giao dịch, khối lượng cổ phiếu giảm xuống còn gần 3,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,6379%).

Cũng tại báo cáo này cho thấy, 7 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital cũng đang nắm giữ hơn 22,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,362% vốn.

Như vậy, sau giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu gần 25,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,9999% và rời ghế cổ đông lớn tại PNJ.