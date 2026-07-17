Hóa chất Đức Giang lùi tiến độ siêu dự án 12.000 tỷ, lý do là gì?

Hóa chất Đức Giang (mã DGC) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án số 1, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn. Trong lần điều chỉnh này, Hóa chất Đức Giang thông báo lùi tiến độ hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án từ quý I/2026 sang quý IV/2026.

Theo Hóa chất Đức Giang, nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này xuất phát từ những rủi ro vĩ mô quốc tế. Cụ thể, do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp hạn chế và kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với các mặt hàng nhạy cảm phục vụ công nghiệp và an ninh quốc phòng.

Các vật tư thiết bị từ vật liệu titan (như tấm kim loại, ống, phụ kiện) và các vật tư bọc lót chống ăn mòn của dự án bị kiểm soát chặt chẽ, khiến quá trình xin giấy phép xuất khẩu từ Trung Quốc mất từ 3 đến 6 tháng. Bên cạnh đó, quy định vận chuyển hóa chất phục vụ thi công chống ăn mòn phải chuyển từ đường bộ sang đường biển cũng góp phần làm dự án bị đình trệ.

Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn là một trong những dự án trọng điểm nhất của Hóa chất Đức Giang có tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng, dự kiến được chia làm 3 giai đoạn triển khai. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 30ha và tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng. Quy mô công suất dự kiến đạt 151.000 tấn hóa chất/năm.

Trong giai đoạn 2, tổ hợp sẽ tiếp tục được đầu tư thêm khoảng 6.000 tỷ đồng để sản xuất nhựa dẻo PVC. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam sản xuất được sản phẩm có công nghệ chế biến phức tạp này. Đến giai đoạn 3, tổ hợp sẽ được rót thêm 3.600 tỷ đồng để triển khai nhà máy sản xuất soda với công suất 400.000 tấn/năm.

Tổng công suất thiết kế của dự án vẫn được giữ nguyên nhưng nắm bắt nhu cầu thăm dò thị trường đang rất lớn, Hóa chất Đức Giang đã bổ sung thêm các sản phẩm trung gian gồm Axit H3PO4, PCl3 và PCl5 vào danh mục sản xuất. Tổng công suất đầu ra của các sản phẩm này cùng lúc không được vượt quá 10.000 tấn/năm (quy về 100% Axit H3PO3). Ngoài ra, dự án cũng sẽ mang lại thêm 75.000 tấn/năm axit HCl (31%) sinh ra như một sản phẩm phụ.

Đồng thời, địa điểm thực hiện dự án cũng được cập nhật lại theo địa giới hành chính mới, chuyển thành Khu công nghiệp Đồng Vàng thuộc phân khu công nghiệp số 15 - Khu kinh tế Nghi Sơn, địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.153 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của tập đoàn phình to lên mức 19.538 tỷ đồng, tăng 23,5% so với đầu năm.

Đáng chú ý, trên báo cáo soát xét, kiểm toán UHY đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục hàng tồn kho trị giá 950,9 tỷ đồng và các vấn đề liên quan đến vụ án hình sự tại tập đoàn.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến một số cựu lãnh đạo chủ chốt của công ty tại Khai trường 25.

Do vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, đơn vị kiểm toán đánh giá chưa thể thu thập đủ bằng chứng để xác định liệu có cần điều chỉnh các chỉ tiêu nợ phải trả, dự phòng hay chi phí xử lý môi trường trên BCTC hay không. Hóa chất Đức Giang cam kết sẽ cập nhật số liệu ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.