Giám đốc Đầu tư Vinacapital: Người Việt nên cân nhắc phân bổ khoảng 2/3 tài sản vào chứng khoán

Trao đổi tại sự kiện do VinaCapital tổ chức mới đây, ông Thái Quang Trung, CFA, Giám đốc Đầu tư kiêm Nhà điều hành quỹ VinaCapital, cho rằng dù thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở vùng định giá hấp dẫn và có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn, song phần lớn người Việt vẫn phân bổ tỷ trọng tài sản vào kênh này ở mức khá thấp.

Theo khảo sát của VinaCapital, giá trị tài sản đầu tư vào chứng khoán của người Việt hiện chỉ tương đương khoảng 1/10 quy mô tài sản đầu tư vào bất động sản. Nếu tổng giá trị bất động sản của người dân vào khoảng vài lần GDP, thì tổng giá trị cổ phiếu do nhà đầu tư cá nhân nắm giữ (không bao gồm cổ phần của cổ đông nội bộ doanh nghiệp) chỉ tương đương khoảng 1/3 GDP.

Theo ông Trung, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc thù biến động mạnh của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Giá cổ phiếu thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, khiến nhiều nhà đầu tư e ngại, trong khi giá trị chứng chỉ quỹ cũng biến động theo diễn biến của thị trường.

Tuy nhiên, phân tích của VinaCapital cho thấy nếu tính cả cổ tức, cổ phiếu không hề kém cạnh vàng hay bất động sản về hiệu quả sinh lời trong dài hạn, đồng thời có ưu thế vượt trội về tính thanh khoản.

"Trong một nền kinh tế tăng trưởng như Việt Nam, chứng khoán là kênh đầu tư gắn trực tiếp với sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế, vì vậy xứng đáng chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tài sản của nhà đầu tư dài hạn", ông Trung nhận định.

Để xác định tỷ trọng phân bổ phù hợp, ông gợi ý nhà đầu tư có thể tham khảo nguyên tắc phổ biến trên thế giới là lấy 100 trừ đi số tuổi để xác định tỷ lệ tài sản nên đầu tư vào cổ phiếu. Với độ tuổi trung vị của người Việt hiện khoảng 34 tuổi, phép tính này cho kết quả khoảng 66%, đồng nghĩa một nhà đầu tư điển hình có thể cân nhắc phân bổ khoảng 2/3 tổng tài sản vào chứng khoán nếu theo đuổi mục tiêu gia tăng tài sản trong dài hạn.

Ở góc độ thị trường, ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư Cấp cao VinaCapital, cho rằng hiện tâm lý nhà đầu tư hiện vẫn khá thận trọng khi hiệu suất đầu tư trong khoảng 6 tháng đến 1 năm qua chưa đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, theo ông, những giai đoạn thị trường kém tích cực không phải điều bất thường, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động bởi nhiều bất ổn địa chính trị và rủi ro vĩ mô.

Từ góc độ định giá, ông Trung cho rằng diễn biến của VN-Index thời gian qua chưa phản ánh đầy đủ bức tranh của thị trường khi mức tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu này, P/E dự phóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay chỉ còn khoảng 9,3 lần, tiệm cận vùng định giá thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn và giải ngân đều đặn thay vì quá tập trung vào biến động ngắn hạn. Theo ông, những giai đoạn tâm lý bi quan khiến mặt bằng định giá xuống mức hấp dẫn lại có thể là cơ hội để tích lũy thêm các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.