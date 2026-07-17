Giá vàng lao dốc về thấp nhất 8 tháng, quỹ vàng lớn nhất thế giới hành động gì?

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, không phát sinh giao dịch mua hay bán ròng trong phiên 16/7, giữ nguyên lượng vàng nắm giữ ở mức khoảng 1.002 tấn. Đây là phiên thứ hai trong vòng một tuần quỹ này đứng ngoài thị trường, cho thấy trạng thái thận trọng trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh.

Diễn biến này xảy ra khi giá vàng thế giới phiên 16/7 giảm khoảng 2%, lao về vùng 3.977 USD/ounce, mức thấp nhất trong 8 tháng qua.

Trái ngược với sự “án binh bất động” của quỹ vàng lớn nhất thế giới, iShares Silver Trust (SLV), quỹ bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý tiếp tục mua ròng 36,5 tấn bạc trong phiên 16/7. Đây là phiên mua ròng thứ ba liên tiếp của quỹ này, qua đó nâng tổng lượng bạc nắm giữ lên khoảng 14.990 tấn.

Đáng chú ý, động thái gom thêm bạc của SLV diễn ra bất chấp giá bạc thế giới cũng lao dốc mạnh. Trong phiên 16/7, giá bạc giảm gần 4%, lùi về quanh 55 USD/ounce, vùng thấp nhất trong hơn 7 tháng.

Đà lao dốc của giá vàng và bạc trong phiên 16/7 chủ yếu đến từ sự đảo chiều trong kỳ vọng lãi suất của thị trường. Theo Reuters, căng thẳng tại Trung Đông leo thang làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, kéo giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại áp lực lạm phát có thể quay trở lại, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn, thậm chí có thể tiếp tục tăng lãi suất trong các tháng tới.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Bank of America cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại của giá vàng có thể chưa sớm kết thúc. Trong báo cáo mới nhất, ông Paul Ciana, nhà phân tích kỹ thuật tại BofA, nhận định vàng có thể cần thêm thời gian để tạo đáy rõ ràng hơn, thậm chí có khả năng kiểm định vùng hỗ trợ quanh 3.600 USD/ounce.

Theo chuyên gia này, đợt tăng trước đó của vàng đã kéo dài rất mạnh, trong khi nhịp điều chỉnh hiện tại mới diễn ra trong khoảng 24 tuần. Do đó, bằng chứng cho thấy giá vàng đã tạo đáy bền vững vẫn chưa thực sự thuyết phục.

BofA cũng lưu ý giá vàng đã xuất hiện tín hiệu kỹ thuật kém tích cực khi đường trung bình 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình 200 ngày vào cuối tháng 6. Dựa trên các tín hiệu tương tự trong quá khứ, ông Ciana cho rằng giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong tháng 8 và tháng 9.

Dù vậy, BofA không cho rằng xu hướng dài hạn của vàng đã kết thúc. Ngân hàng này đánh giá các nhịp giảm sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy từng phần cho nhà đầu tư. Theo ông Ciana, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua nhỏ dưới vùng 4.000 USD/ounce, nhưng vẫn cần tính đến rủi ro giảm tiếp về các vùng thấp hơn như 3.700–3.600 USD/ounce, thậm chí 3.450–3.250 USD/ounce.

Trước đó, BofA đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 4.360 USD/ounce, thấp hơn 14% so với dự báo trước. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn để ngỏ khả năng giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào năm 2027. BofA cũng cho rằng mặt bằng giá hiện tại vẫn đủ tích cực đối với nhóm doanh nghiệp khai thác vàng, do giá vàng vẫn đang hỗ trợ biên lợi nhuận của ngành.