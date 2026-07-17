Một cổ phiếu chứng khoán "trần cứng" hai phiên liên tiếp sau khi báo lãi kỷ lục trong quý 2

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu EVS của CTCP Chứng khoán Everest tiếp tục "tím trần" trong phiên sáng 17/7, đánh dấu phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Thị giá theo đó lên 6.400 đồng/cp, cao nhất kể từ đầu năm, trong khi thanh khoản cũng sôi động hơn hẳn với hơn 800.000 cổ phiếu được sang tay ngay trong phiên sáng.

Động lực của đà tăng đến từ báo cáo tài chính quý II/2026 vừa được doanh nghiệp công bố. Sau quý đầu năm thua lỗ, Chứng khoán Everest đã bất ngờ "lội ngược dòng" nhờ khoản lãi lớn từ hoạt động tự doanh.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý II đạt 281 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cùng kỳ năm trước. Gần như toàn bộ mức tăng này đến từ khoản lãi 278 tỷ đồng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), cao gấp hơn 13 lần so với cùng kỳ.

Trong khi hoạt động tự doanh bứt phá, các mảng kinh doanh truyền thống như môi giới hay cho vay vẫn chưa khởi sắc. Lãi từ cho vay và các khoản phải thu giảm một nửa, còn 2 tỷ đồng; doanh thu môi giới giảm 78%, xuống chưa đến 1 tỷ đồng, còn doanh thu lưu ký cũng giảm 31%.

Nhờ cú hích từ tự doanh, EVS báo lãi sau thuế 195 tỷ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 8 tỷ đồng. Kết quả này cũng giúp công ty đảo chiều mạnh so với mức lỗ sau thuế 157 tỷ đồng quý I/2026 và đây cũng là mức lãi theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của EVS đạt 289 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần, còn lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, kết quả này vượt xa kế hoạch kinh doanh mà EVS đặt ra cho cả năm 2026. Doanh nghiệp chỉ đặt mục tiêu doanh thu hoạt động gần 123 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 6 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau nửa năm, EVS không chỉ hoàn thành mà còn vượt nhiều lần chỉ tiêu lợi nhuận năm, chủ yếu nhờ khoản lãi đột biến từ danh mục tự doanh.