Thị trường giao dịch hàng hóa quý II/2026: Bạc dẫn đầu thanh khoản

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), khép lại quý II, biến động giá suy giảm đã khiến thanh khoản toàn thị trường thu hẹp so với quý I/2026, qua đó kéo chỉ số MXV-Index giảm 8,76% so với đầu quý.

Tổng thể Quý II có khối lượng giao dịch tăng khoảng 38% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá trị giao dịch tăng 3%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, khối lượng giao dịch toàn thị trường tăng 85,4% và giá trị giao dịch tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng tài khoản mở mới tăng gần 290% so với quý II năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm, mức tăng trên 360% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng của thị trường giao dịch hàng hóa là minh chứng rõ nét cho sức quan tâm ngày càng cao từ cộng đồng nhà giao dịch.

Nhu cầu giao dịch kim loại dẫn dắt thị trường

Về khối lượng giao dịch, nhóm hàng hóa kim loại dẫn đầu về thanh khoản thị trường, trong đó Bạc Nano ACM tiếp tục là hợp đồng có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường, chiếm khoảng 30% tổng khối lượng giao dịch. Ở chiều ngược lại, nhiều sản phẩm thuộc nhóm kim loại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về thanh khoản. Khối lượng giao dịch của Bạc Micro và Đồng Micro lần lượt giảm 62,3% và 78% so với quý trước.

Khối lượng giao dịch nhóm hàng hóa nông sản cũng gây chú ý khi có tới 5 mặt hàng góp mặt trong Top 10 sản phẩm được giao dịch nhiều nhất. Lúa mì, ngô và dầu đậu tương đều cải thiện thứ hạng, góp phần đưa tỷ trọng giao dịch của nhóm nông sản lên 27,7% tổng giá trị giao dịch.

So với các nhóm trên, nhóm hàng hóa nguyên liệu công nghiệp thu hút sự quan tâm và giao dịch thấp hơn. Dù vậy, cả hai mặt hàng cà phê chủ chốt đều góp mặt trong Top 10 sản phẩm được giao dịch nhiều nhất, với cà phê Arabica quay trở lại bảng xếp hạng sau khi vắng mặt trong quý I.

Xét trên giá trị giao dịch, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu là hợp đồng Bạc Micro với tỷ trọng gần 17%. Trong khi đó, dầu đậu tương và lúa mì là hai mặt hàng có giá trị giao dịch tăng ở vị trí thứ hai và thứ ba, chiếm 12,7% và 11,5% tổng giá trị giao dịch.

Cuộc đua thị phần tăng nhiệt trong quý II

Sự dịch chuyển của dòng tiền trên thị trường trong quý II không chỉ làm thay đổi cơ cấu giao dịch giữa các nhóm hàng mà còn khiến cuộc cạnh tranh giữa các thành viên kinh doanh (TVKD) trở nên sôi động hơn. Theo bảng xếp hạng thị phần môi giới do MXV công bố, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi (TVKD 003), Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính APEX (TVKD 080) và Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa TP.HCM (HCT - TVKD 012) tiếp tục dẫn đầu về doanh số giao dịch trong quý II/2026.

Nếu Gia Cát Lợi và HCT tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu sau thời gian dài hoạt động trên thị trường thì APEX là cái tên thu hút nhiều sự chú ý khi giữ vững Top 3 thị phần trong 2 quý liên tiếp, dù mới gia nhập hệ thống thành viên của MXV chưa đầy 7 tháng. Điều này không chỉ phản ánh dư địa phát triển còn lớn của thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam mà còn cho thấy cạnh tranh đang chuyển mạnh sang chất lượng tư vấn, năng lực phục vụ và khả năng thu hút nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường liên tục biến động và nhu cầu quản trị rủi ro ngày càng cao.

Bên cạnh cuộc đua về thị phần giao dịch, các TVKD cũng đẩy mạnh mở rộng tệp khách hàng. Ngoài ba đơn vị dẫn đầu là Gia Cát Lợi, APEX và HCT, nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D (TVKD 072), Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT - TVKD 045) và Công ty Cổ phần Hitech Finance (TVKD 036) cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực về số lượng tài khoản mở mới. Đáng chú ý, Hàng hóa 3D là đơn vị có mức tăng trưởng cao nhất, lên tới hơn 800%. Điều này cho thấy các TVKD đang triển khai mạnh mẽ các hoạt động đầu tư vào các nền tảng công nghệ hiện đại, triển khai nhiều phương pháp vận hành hiệu quả để đáp ứng quy mô giao dịch ngày càng tăng, cũng như đa dạng nhu cầu quan tâm giao dịch của khách hàng.

Ngoài việc tham gia chương trình Chuyển đổi số toàn thị trường, các TVKD tích cực tham gia công tác tập huấn của MXV nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, chuẩn hóa năng lực nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Theo ghi nhận của MXV, trong 6 tháng đầu năm, tổng số nhân sự tại các TVKD trên toàn hệ thống đã tăng 72%, trong đó số lượng nhân sự hoàn thành tập huấn môi giới tăng hơn 15%. Các TVKD phấn đấu đến hết năm 2026, số lượng nhân sự đạt chuẩn nghiệp vụ tăng lên trên 60%, tương đương hàng nghìn môi giới sẽ tham gia hoạt động tập huấn của MXV.

Xu hướng cạnh tranh này được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng khi hệ thống thành viên của MXV không ngừng mở rộng. Trong quý II, thị trường đón thêm hai TVKD mới là Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý (TVKD 085) và Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa ABL (TVKD 086). Đây là hai đơn vị có hệ sinh thái kinh doanh vững chắc và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, nhưng có những điểm mạnh khác nhau hứa hẹn sẽ khiến thị trường hàng hóa càng thêm sôi động và đa dạng hơn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc MXV, thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam đang ghi nhận thêm những động lực phát triển mới. Một mặt, sự gia nhập của các Thành viên kinh doanh và Thành viên môi giới có năng lực, giàu kinh nghiệm góp phần mở rộng mạng lưới và nâng cao năng lực phục vụ thị trường. Mặt khác, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và giá cả hàng hóa diễn biến khó lường, sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức đối với thị trường cũng ngày càng gia tăng, đi cùng với sự mở rộng về quy mô giao dịch. Đây là những yếu tố được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động giao dịch sôi động hơn trong quý III.

“Trong giai đoạn tới, đầu tư cho công nghệ giao dịch, nâng cao chất lượng nhân sự, tăng cường truyền thông thương hiệu và cải thiện dịch vụ khách hàng sẽ tiếp tục là những trọng tâm của các Thành viên kinh doanh. Việc phát huy thế mạnh riêng của từng Thành viên không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, đặc biệt là nhu cầu phòng vệ trước biến động giá hàng hóa. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng hoạt động môi giới, gắn với nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng, sẽ góp phần bảo đảm chất lượng dịch vụ trong suốt quá trình giao dịch”, ông Quỳnh cho biết.

Nhìn chung, dù thanh khoản thị trường điều chỉnh, sức hấp dẫn của thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam vẫn được duy trì. Dòng tiền mới vẫn đang gia nhập thị trường, cơ cấu giao dịch dịch chuyển, trong khi cuộc cạnh tranh giữa các TVKD ngày càng sôi động. Đây không chỉ là tín hiệu cho thấy thị trường đang phát triển theo chiều sâu mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô hoạt động và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư cũng như phục vụ nhu cầu hoạt động phòng vệ giá trong thời gian tới.