Hòa Phát nộp ngân sách 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước sau 6 tháng đầu năm

Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) nộp ngân sách tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Số nộp ngân sách Nhà nước của Hòa Phát phát sinh nhiều nhất tại tỉnh Quảng Ngãi với 4.519 tỷ đồng, chiếm 53%. Ngoài ra, Hòa Phát còn nộp ngân sách lớn tại TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.

Thép Hòa Phát Dung Quất là công ty đóng góp nhiều nhất trong số các thành viên của Tập đoàn nửa đầu năm 2026. Tổng số nộp thuế, phí các loại trong 6 tháng đầu năm của Thép Hòa Phát Dung Quất bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa… đạt 4.546 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Thép Hòa Phát Hải Dương đứng thứ 2 trong số các công ty của Hòa Phát có số nộp ngân sách cao nhất 6 tháng với 1.935 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Các công ty thành viên khác của Tập đoàn cũng có mức nộp ngân sách cao như: Ống thép Hòa Phát (663 tỷ đồng), Điện lạnh Hòa Phát (330 tỷ đồng), Thép Hòa Phát Hưng Yên (308 tỷ đồng) và Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát (302 tỷ đồng).

Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 30/6/2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước. Năm 2025, Hòa Phát nằm trong top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất (theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 của CafeF). Trong danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất năm 2025 - V.1000, Hòa Phát có 9 đơn vị thành viên trong danh sách này. Đây là thành tích đáng tự hào của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng.

Hòa Phát liên tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 2 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam,...

Gắn hoạt động của mình với lợi ích xã hội, Tập đoàn Hòa Phát triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục - Giao thông và Cộng đồng. Hòa Phát đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương và tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây mới trường học tại Bình Đông (Quảng Ngãi),...