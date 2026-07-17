Thêm một doanh nghiệp bán kim cương thông báo ngừng hoạt động

Trên Fanpage chính thức, thương hiệu PJA Kim Cương - Diamond And Jewelry đã có thông báo về việc đóng cửa chính thức từ ngày 17/7/2026.

Thương hiệu này cho biết hành trình mang tên PJA sẽ chính thức khép lại và đây là một quyết định cực kỳ khó khăn.

“Trong suốt quá trình xây dựng PJA luôn đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm đạt đúng tiêu chuẩn lên hàng đầu, song song đó giá thành cực kì dễ tiếp cận đã giúp PJA được nhiều khách hàng trên khắp mọi miền biết đến hơn. Trải qua quá trình hoạt động duy trì kinh doanh trang sức kim cương, khi đặt bút viết những dòng này, PJA vẫn vẹn nguyên sự bồi hồi nhớ lại từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm đầy trân quý ấy.

Tuy nhiên, đứng trước những biến động khủng hoảng của thực tại, đi qua những câu chuyện tưởng chừng không liên quan và kéo theo nhiều hệ luỵ sau đó. Tâm lý khách hàng hoang mang, lo lắng nhiều khiến hơn 90% khách bán lại tăng lên đột xuất và việc thanh khoản gần như tắc nghẽn. Điều mà 10 năm qua PJA chưa bao giờ để khách phải chờ đợi 1 ngày nào khi thu đổi, tất cả các giao dịch đều được xử lý trong ngày nhanh chóng nhất có thể. Trong khủng hoảng PJA đã đối diện và cố gắng thanh khoản suốt 45 ngày ròng rã, không ngừng nỗ lực hết sức để xoay chuyển tình thế với hi vọng giữ được thương hiệu bao năm gầy dựng và lòng tin yêu từ khách hàng. Thế nhưng đến hôm nay PJA thật sự không còn lựa chọn nào khác dù rất muốn tiếp tục đồng hành và gắn bó lâu dài cùng quý khách”, thương hiệu cho hay.

Nguồn: Fanpage PJA Kim Cương - Diamond And Jewelry

Dù dừng lại, PJA cho biết vẫn sẽ đồng hành cùng khách hàng thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để hoàn thiện trách nhiệm cuối cùng của mình.

Chia sẻ thêm trên fanpage, PJA khẳng định từ ngày 23/5 đến ngày 16/7, toàn bộ các khách hàng có nhu cầu cần bán đồ và đã có lịch hẹn thanh khoản tới ngày 16/7, thương hiệu đều cố gắng thu hàng và thanh khoản đầy đủ theo đúng cam kết.

PJA có lưu lại những hình ảnh và phiếu hẹn khách ghé thanh khoản từng ngày. Thương hiệu này khẳng định vẫn cố gắng duy trì hoạt động và hy vọng có thể vượt qua, tuyệt đối không có bất kỳ chủ đích né tránh nghĩa vụ hay bỏ mặc quyền lợi của khách hàng, đến hiện tại đã vượt tầm kiểm soát và PJA không thể tiếp tục thanh khoản.

Được biết, PJA Kim Cương có địa chỉ tại 413 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, Tp Hồ Chí Minh.

Động thái tạm ngừng hoạt động của các thương hiệu nói trên diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương trong nước vẫn đang trải qua giai đoạn nhiều biến động.

Trước đó, Kim cương Ngọc Châu Âu đã thông báo cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động cửa hàng từ ngày 11/7 đến 24/7/2026. Theo doanh nghiệp, quyết định được đưa ra sau khi thị trường xuất hiện nhiều biến động, trong khi công ty cần thêm thời gian để rà soát và hoàn thiện hệ thống vận hành.

Ngoài ra, không ít doanh nghiệp trong ngành cũng đã tạm dừng hoạt động để rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng, Kim Lý...