Chứng khoán VPBankS báo lãi quý 2 cao gấp 4 lần cùng kỳ

Lợi nhuận nửa đầu năm gần 2.700 tỷ đồng

Nửa đầu năm 2026, CTCP Chứng khoán VPBank ( VPBankS, mã: VPX ) ghi nhận tổng doanh thu đạt 7.013 tỷ đồng sau 6 tháng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ, nhờ sự đóng góp tích cực từ các mảng kinh doanh cốt lõi.

Trong đó, hoạt động cho vay ký quỹ mang lại 1.904 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ và chiếm 27% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ môi giới đạt hơn 260 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Mảng ngân hàng đầu tư đạt kết quả vượt trội so với cùng kỳ, đóng góp hơn 1.176 tỷ đồng doanh thu. VPBankS đã tư vấn phát hành gần 19.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, khẳng định năng lực triển khai các thương vụ huy động vốn quy mô lớn.

Tại mảng tự doanh, nhờ tận dụng diễn biến thị trường, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VPBankS đạt 3.461 tỷ đồng, gấp gần hai lần cùng kỳ.

Tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu thúc đẩy lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của VPBankS lên mức 2.673 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đã đề ra cho giai đoạn 6 tháng.

Tính riêng quý 2, lợi nhuận VPBankS đạt 2.159 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục trong nhóm dẫn đầu ngành, với ROE ở mức 14%.

Mở rộng quy mô, bứt phá thị phần

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, VPBankS tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, từ tổng tài sản, dư nợ cho vay ký quỹ đến tệp khách hàng và thị phần môi giới. Đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cuối 2025, nằm trong nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán.

Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt 38.177 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2025 nhờ đa dạng hóa các gói sản phẩm và chính sách phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Với nền tảng vốn vững chắc, VPBankS vẫn còn dư địa khoảng 33.000 tỷ đồng để tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ.

VPBankS cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về thị phần môi giới. Trên HoSE, công ty đạt thị phần kỷ lục 3,57%, vươn lên Top 8; đồng thời đứng Top 3 trên HNX với 6,71% thị phần và Top 5 trên UPCoM với 5,28%. Với thị trường chứng quyền có đảm bảo (CW), VPBankS lọt Top 4 tổ chức phát hành có thanh khoản cao nhất, với 450 triệu đơn vị được giao dịch, tương ứng 12,4% thị phần.