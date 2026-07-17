Chứng khoán Rồng Việt báo lãi sau thuế Quý 2/2026 gần 45 tỷ đồng

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu hơn 468 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng. Trên đà hồi phục và nền tảng nội lực không ngừng được nâng cao, Rồng Việt tiếp tục bám sát định hướng "Nâng tầm nội lực - Khẳng định vị thế", tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm bám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kết quả kinh doanh phục hồi, nền tảng tài chính được cải thiện tích cực

Trong Quý 2/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì vùng điểm số cao nhưng dòng tiền giao dịch trở nên thận trọng hơn. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường giảm 31% so với Quý 1/2026, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa diễn biến chỉ số và mức độ tham gia thực tế của nhà đầu tư. Bối cảnh này tạo không ít thách thức đối với hoạt động môi giới, cho vay và đầu tư của các công ty chứng khoán.

Trước diễn biến đó, Rồng Việt nỗ lực ghi nhận sự phục hồi và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Doanh thu trong quý đạt hơn 266 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, trong khi tổng chi phí ở mức 212 tỷ đồng, chỉ tăng 8%. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế Quý 2/2026 đạt gần 55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng.

Hai động lực tăng trưởng chủ lực trong Quý 2 đến từ hoạt động cho vay và đầu tư. Trong đó, hoạt động cho vay tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu đạt gần 124 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Mảng đầu tư cũng ghi nhận mức tăng nổi bật khi đạt doanh thu 90 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới đạt gần 37 tỷ đồng và các hoạt động kinh doanh khác mang về hơn 15 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu cho vay đạt hơn 242 tỷ đồng và doanh thu hoạt động đầu tư đạt gần 102 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 86% so với cùng kỳ. Nhờ kết quả phục hồi tích cực của Quý 2, Rồng Việt đã đảo chiều phần lớn ảnh hưởng từ giai đoạn đầu năm, đưa doanh thu lũy kế lên hơn 468 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 36,4% kế hoạch năm. Lũy kế lợi nhuận trước thuế đạt hơn 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng.

Cùng với sự phục hồi về kết quả kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính cũng có sự cải thiện tích cực. Về cơ cấu tài sản - nguồn vốn, tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Rồng Việt đạt hơn 7.880 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 2.986 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính như tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (1,64 lần), tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu (1,38 lần) và tỷ lệ an toàn tài chính (690%) đều được duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều lần so với quy định.

Nâng tầm nội lực bằng công nghệ, dịch vụ và con người

Bám sát chủ đề năm 2026 "Nâng tầm nội lực – Khẳng định vị thế", Rồng Việt tiếp tục đầu tư phát triển các yếu tố nội lực cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ nhân sự, công nghệ và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Trong Quý 2, Rồng Việt đã nâng cấp trợ lý ảo hiDragon ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Phiên bản mới giúp khách hàng nắm bắt thông tin nhanh hơn, hỗ trợ theo dõi tín hiệu kỹ thuật, dòng tiền cũng như tham khảo gợi ý danh mục trên cùng một nền tảng và hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các sản phẩm dịch vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Ứng dụng giao dịch iDragon liên tục được Rồng Việt cải tiến, đầu tư phát triển các tính năng mới và giao diện trực quan, nhờ đó vinh dự đón nhận giải thưởng "Ứng dụng đầu tư chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2026" do Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng.

Bên cạnh đó, Rồng Việt còn đẩy mạnh vai trò đồng hành và cung cấp thông tin cho nhà đầu tư thông qua sự kiện Hội thảo "Đón sóng nâng hạng - Vững bước chu kỳ mới". Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 500 nhà đầu tư cùng đại diện các doanh nghiệp niêm yết đầu ngành, cung cấp nhiều góc nhìn chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư. Sự thành công của Hội thảo tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Rồng Việt với khách hàng, đồng thời thể hiện nỗ lực chung tay nâng cao chất lượng thông tin và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hội thảo "Đón sóng nâng hạng - Vững bước chu kỳ mới" do Rồng Việt tổ chức vào Tháng 6/2026

Đối với Nhà đầu tư mới, Rồng Việt cũng triển khai chương trình ưu đãi tặng 100.000 đồng chứng chỉ quỹ mở RVPIF khi mở tài khoản chứng khoán, qua đó tạo cơ hội trải nghiệm một giải pháp đầu tư được quản lý chuyên nghiệp và khuyến khích thói quen tích lũy dài hạn ngay từ bước khởi đầu.

Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, Rồng Việt tiếp tục đầu tư vào phát triển con người – nội lực cốt lõi giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Thông qua các chương trình đào tạo, chính sách đãi ngộ và nhiều hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp, gắn kết đội ngũ, Rồng Việt tiếp tục ghi dấu ấn tại HR Asia Awards 2026 khi lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", đồng thời lần đầu nhận giải thưởng đặc biệt "Môi trường làm việc bền vững". Bộ đôi giải thưởng không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu nhà tuyển dụng của Rồng Việt, mà còn là thành tựu của chiến lược phát triển bền vững dựa trên nền tảng "Lấy con người làm trung tâm".

Rồng Việt ghi dấu ấn với bộ đôi giải thưởng tại HR Asia Awards 2026

Sẵn sàng cho những cơ hội mới

Trong 6 tháng cuối năm, cột mốc nâng hạng thị trường cùng những tín hiệu tích cực của nền kinh tế được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho ngành chứng khoán.

Trên tinh thần định hướng "Nâng tầm nội lực - Khẳng định vị thế", Rồng Việt đặt mục tiêu gia tăng năng lực tài chính thông qua việc tiếp tục củng cố, mở rộng các kênh huy động đa dạng từ tín dụng ngân hàng, huy động trái phiếu doanh nghiệp cho đến phát hành cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn bổ sung sẽ hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, sản phẩm đến khách hàng.

Song song đó, Rồng Việt tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số, không ngừng cải tiến hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng hiệu quả đầu tư. Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và quản trị sẽ tiếp tục là động lực quan trọng giúp Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu quy trình vận hành và tăng cường khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.

Bên cạnh việc đầu tư vào nền tảng công nghệ, Rồng Việt xác định con người là yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh. Công ty sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ, đặc biệt là lực lượng kinh doanh, thông qua các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng linh hoạt và ứng dụng công nghệ trong công việc, từ đó nâng cao hiệu suất và chất lượng tư vấn dành cho khách hàng.

Đồng thời, Rồng Việt kiên trì theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, xem đây là một phần trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Những nỗ lực của Rồng Việt thời gian qua tiếp tục được ghi nhận thông qua các giải thưởng như vinh danh trong Top 10 ESG Việt Nam Xanh 2026 và đạt danh hiệu Doanh nghiệp Đạt chuẩn Công bố thông tin tại IR Awards 2026. Các thành tích này một lần nữa khẳng định cam kết của Rồng Việt về quản trị minh bạch, phát triển có trách nhiệm và tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, thị trường cũng như cộng đồng.

Kết quả hoạt động Quý 2/2026 cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng tích cực của Rồng Việt trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn gặp nhiều thách thức. Trên nền tảng nội lực đã được củng cố trong thời gian qua, Rồng Việt sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động nắm bắt các cơ hội từ thị trường và hướng tới tăng trưởng ổn định, qua đó từng bước thực hiện hóa định hướng "Nâng tầm nội lực - Khẳng định vị thế" và thể hiện vai trò của một định chế tài chính uy tín, phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán Việt Nam.