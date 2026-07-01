Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/7: Tấp nập công bố BCTC quý 2, xuất hiện khoản LNTT tăng đột biến 4.100%

Làn sóng công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 của các công ty chứng khoán tiếp tục mở rộng. Tính đến sáng 19/7, đã có 26 doanh nghiệp trong ngành công bố kết quả kinh doanh.

Đáng chú ý nhất là Chứng khoán VPBank (VPBankS) khi vươn lên dẫn đầu về lợi nhuận quý 2 trong nhóm doanh nghiệp đã công bố. Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.159 tỷ đồng, gấp gần 4 lần quý I và tăng 293%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VPBankS đạt 2.673 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 197% so với cùng kỳ năm trước.

Một điểm sáng khác là Chứng khoán HD (HDS) . Công ty báo lãi trước thuế quý 2 đạt 1.118 tỷ đồng, tăng 294% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.470 tỷ đồng, cao gấp gần 3,9 lần cùng kỳ, tương ứng mức tăng 285%.

Đặc biệt, Chứng khoán OCBS ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý 2 đạt 198 tỷ đồng, tăng 594% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 111 tỷ đồng, tăng gấp hơn 41 lần so với quý 2/2025.﻿

Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 181 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 435 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 90%.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 13 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 24 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 189% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ, Chứng khoán Agriseco (AGR) báo lãi trước thuế 38 tỷ đồng trong quý 2, tăng 184% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 93 tỷ đồng, tăng 73%.

Bên cạnh đó, Chứng khoán UP (UPSC) đạt 4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2, giảm 75% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ kết quả tích cực trong quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng vẫn đạt 16 tỷ đồng, tăng 141%. Chứng khoán Alpha (APSC) cũng chuyển biến tích cực khi ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước thua lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 104%.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán Nhật Bản (JSI) ghi nhận quý kinh doanh kém khả quan khi lỗ trước thuế khoảng 0,1 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi 0,5 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, công ty lỗ khoảng 0,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi.

Đáng chú ý, Chứng khoán VIX báo lãi quý 2 giảm "sốc" 95% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự đi xuống của mảng tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt 929 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu hoạt động của VIX đạt gần 1.349 tỷ đồng, giảm 32%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 2 chỉ đạt khoảng 27 tỷ đồng, giảm tới 94% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế giảm sâu 89% so với cùng kỳ năm trước xuống khoảng 232 tỷ đồng và mới chỉ hoàn thành khoảng 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 (2.800 tỷ).

Chứng khoán EuroCapital (ECC) tiếp tục nằm trong nhóm thua lỗ. Công ty ghi nhận lỗ trước thuế gần 0,9 tỷ đồng trong quý 2, so với khoản lãi khoảng 0,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ECC lỗ khoảng 2 tỷ đồng, trái ngược với mức lỗ khoảng 0,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.