VinFast chính thức ‘tấn công’ thị trường xe máy lớn nhất Đông Nam Á

Các mẫu xe máy điện VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper được giới thiệu tại Indonesia, với giá bán lần lượt từ 17.500.000 IDR, 18.500.000 IDR và 22.000.000 IDR - tương đương 25,4 - 26,8 và 31,9 triệu đồng (Ảnh: VinFast)

VinFast vừa công bố đưa vào hoạt động cùng lúc 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia trong tháng 7/2026. Chuỗi khai trương diễn ra từ ngày 19 đến 25/7, với các đại lý đặt tại Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Palembang, Makassar cùng nhiều tỉnh, thành phố lớn khác. Đây là bước đi tiếp theo sau chương trình nhận đặt cọc trước đó, với hàng nghìn khách hàng Indonesia đã đăng ký mua xe.

Indonesia hiện là thị trường xe máy lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm lớn nhất thế giới, với xe máy là phương tiện di chuyển chủ đạo của phần lớn dân số. Việc mở đồng loạt 20 đại lý cho thấy VinFast xác định đây là thị trường trọng điểm trong chiến lược quốc tế hóa mảng xe hai bánh, sau khi các dòng xe máy điện của hãng đã bán tại Việt Nam nhiều năm.

Ba mẫu xe được phân phối tại Indonesia gồm VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper. Trong đó, Viper mang thiết kế thể thao, nhắm đến nhóm khách hàng trẻ; Feliz II và Evo là phiên bản được điều chỉnh từ các thế hệ đã bán tại Việt Nam để phù hợp với điều kiện sử dụng ở Indonesia.

Cả ba mẫu xe dùng chung động cơ BLDC Inhub (là loại động cơ sử dụng nam châm để tạo ra điện) công suất tối đa 5.200W. Viper và Feliz II đạt tốc độ tối đa 90 km/h, Evo đạt 80 km/h. Xe được thiết kế hai khay pin dưới yên, dùng đồng thời hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh mỗi pin. Với hai pin sạc đầy, Evo đi được tối đa 150 km, Viper và Feliz II đạt 145 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

Điểm đáng chú ý trong mô hình kinh doanh của VinFast tại Indonesia là khách hàng có thể chọn mua xe kèm pin hoặc thuê pin, đồng thời có hai phương án nạp năng lượng: sạc trực tiếp tại nhà hoặc đổi pin tại hệ thống trạm công cộng do đối tác V-Green vận hành. Trong năm đầu tiên, chủ xe được miễn phí đổi pin tại các trạm này, tối đa 20 lần mỗi tháng cho mỗi xe. Xe được bảo hành theo chế độ 4+2 năm hoặc 60.000+12.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Mô hình đổi pin được xem là lời giải cho bài toán hạ tầng sạc tại các đô thị đông đúc như Jakarta, nơi phần lớn người dân sống trong nhà phố hoặc chung cư, khó lắp đặt điểm sạc riêng. Đây cũng là hướng đi mà nhiều hãng xe điện hai bánh tại châu Á đang theo đuổi để cạnh tranh với xe xăng về sự tiện lợi.

Mở đầu chuỗi khai trương, VinFast tổ chức sự kiện E-Motorcycle Experience Day ngày 18/7 tại Tribeca, Jakarta, cho phép khách hàng, báo chí và đối tác lái thử ba mẫu xe, trải nghiệm quy trình đổi pin và giải pháp sạc tại nhà. Các đại lý mới sẽ đảm nhận đầy đủ chức năng bán hàng, tư vấn, hậu mãi và cho khách đăng ký lái thử; danh sách đại lý được công bố trên website vinfastauto.id.

Với việc mở rộng mạng lưới phân phối, đưa vào ba dòng sản phẩm và phát triển hạ tầng đổi, sạc pin cùng V-Green, VinFast đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị xe máy điện tại Indonesia - thị trường mà bất kỳ hãng xe hai bánh nào muốn có vị thế toàn cầu đều không thể bỏ qua.



