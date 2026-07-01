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Bán ròng gần 2.100 tỷ đồng trong tuần Index mất 40 điểm, khối ngoại đang "xả" mã nào?

| | Thị trường chứng khoán

Bán ròng gần 2.100 tỷ đồng trong tuần Index mất 40 điểm, khối ngoại đang "xả" mã nào?

Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 2.080 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tuần qua, áp lực bán mạnh ngay từ phiên đầu tuần đã nhanh chóng đẩy chỉ số lùi sâu về vùng 1.780 điểm bất chấp nỗ lực phục hồi ngay sau đó. Đà bán tháo tiếp tục chiếm ưu thế trong các phiên giữa tuần và phiên đáo hạn phái sinh, có lúc kéo VN-Index chạm ngưỡng 1.760 điểm. Phiên cuối tuần, áp lực bán ròng quay trở lại khiến VN-Index một lần nữa đánh mất mốc 1.800. Kết tuần, VN-Index giảm 40,89 điểm (-2,24%) so với tuần trước đó và đứng tại 1.787,45 điểm.

Về phía khối ngoại, dòng tiền tiếp tục trạng thái bán ròng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 2.080 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.134 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 72 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 17 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VNM dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 328 tỷ đồng. Theo sau là VHM (201 tỷ đồng), ACB (166 tỷ đồng), VIC (148 tỷ đồng) và HDB (138 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 606 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là CTG (415 tỷ đồng), VPB (389 tỷ đồng), SSI (337 tỷ đồng) và PNJ (304 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như TPB (212 tỷ đồng), TCB (210 tỷ đồng), VCI (194 tỷ đồng), VCB (183 tỷ đồng) và VRE (142 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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