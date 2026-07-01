Cập nhật số liệu CTCK ngày 18/7: Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ hé lộ lợi nhuận quý 2, một công ty giảm lãi 90%

Mùa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 của khối công ty chứng khoán tiếp tục được nối dài. Tính đến sáng 18/7, đã có 15 công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh. Nhóm vừa công bố mang đến thêm nhiều diễn biến đáng chú ý, với cả những trường hợp tăng trưởng đột biến lẫn doanh nghiệp suy giảm mạnh.

Nổi bật nhất là CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) . Trong quý 2/2026, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 196 tỷ đồng, tăng 389% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ABS đạt 226 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ, tương ứng mức tăng 209%.

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 94 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với quý I và cao hơn mức 78 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BMS ghi nhận 139 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 117% so với nửa đầu năm 2025.

Ở nhóm quy mô nhỏ hơn, Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PGSV) ghi nhận kết quả khả quan với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 12 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 24 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 218%.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là một trong số ít doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận đi xuống. Công ty báo lãi trước thuế quý 2 đạt 51 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 74 tỷ đồng, giảm 41%.

Mức giảm mạnh hơn thuộc về Chứng khoán VietinBank (VBSE) . Sau khi ghi nhận mức lợi nhuận cao trong quý 2 năm ngoái, công ty chỉ đạt 19 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2026, giảm tới 91%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 101 tỷ đồng, thấp hơn 71% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Chứng khoán SBB (SBBS) tiếp tục ghi nhận kết quả khiêm tốn. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt khoảng 2 tỷ đồng sau khi quý I thua lỗ. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm công ty vẫn ghi nhận mức lỗ nhẹ, trái ngược với khoản lợi nhuận khoảng 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đến thời điểm hiện tại, bức tranh lợi nhuận của ngành chứng khoán tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ nét. Bên cạnh nhiều doanh nghiệp hưởng lợi từ thanh khoản thị trường cải thiện và tăng trưởng hoạt động cho vay ký quỹ hoặc tự doanh, vẫn có một số công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận suy giảm do nền so sánh cao hoặc hiệu quả hoạt động chưa cải thiện.