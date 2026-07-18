Chuyện gì đây: Chứng khoán VIX báo lãi quý 2 giảm "sốc" 95% so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận.

Cụ thể, trong quý 2, doanh thu hoạt động của VIX đạt gần 1.349 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự đi xuống của mảng tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt 929 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi bán tài sản tài chính đạt gần 176 tỷ đồng, giảm 48%, còn khoản lãi từ đánh giá lại danh mục FVTPL giảm gần một nửa, xuống khoảng 653 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động cho vay tiếp tục là điểm sáng khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 348 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới đạt khoảng 39 tỷ đồng, giảm 8%.

Sự suy giảm của mảng tự doanh cùng với biến động chi phí đã khiến hiệu quả kinh doanh đi xuống đáng kể. Kết quả, VIX báo lợi nhuận trước thuế gần 75 tỷ đồng, giảm 95%. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 27 tỷ đồng, giảm tới 94% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt khoảng 3.003 tỷ đồng, tăng 2%. Lợi nhuận trước thuế giảm sâu 89% so với cùng kỳ năm trước xuống khoảng 232 tỷ đồng, và mới chỉ hoàn thành khoảng 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 (2.800 tỷ).

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VIX đạt hơn 38.592 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 13.958 tỷ đồng, tăng gần 1.400 tỷ so với thời điểm đầu quý 2.