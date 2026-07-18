Vừa lỗ tự doanh vừa gánh lãi vay, một công ty chứng khoán báo lãi quý 2 "bốc hơi" 91% so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán VietinBank (VBSE, mã CTS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu hoạt động đạt 357 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh trong kỳ ghi nhận điểm đáng chú ý khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ 97 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lãi bán các tài sản FVTPL chỉ chưa tới 19 tỷ, giảm 90%.

Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) lên tới 130 tỷ, cộng thêm chi phí tự doanh 4 tỷ, tương ứng VBSE lỗ gộp mảng tự doanh khoảng 37 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng chịu áp lực từ chi phí lãi vay tăng lên, đẩy chi phí tài chính lên mức 158 tỷ đồng, cao hơn 80% so với cùng kỳ năm trước.

Chiều ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 145 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 55 tỷ đồng, tăng 27%.

Kết quả, VBSE ghi nhận gần 19 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2026, trong khi cùng kỳ lãi 217 tỷ đồng, tương ứng giảm sâu 91%. Đây là mức lãi thấp nhất trong vòng 13 quý trở lại đây của công ty chứng khoán này.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu hoạt động của VBSE đạt 709 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 101 tỷ.

Năm 2026, công ty chứng khoán này lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 454 tỷ đồng, như vậy công ty chỉ mới hoàn thành 22% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/6/2026, danh mục tài sản tài chính FVTPL của VBSE có giá trị hợp lý hơn 2.780 tỷ đồng, ngang bằng so với giá gốc. Trong đó, danh mục cổ phiếu niêm yết giá trị hơn 892 tỷ đồng, gồm nhiều cổ phiếu niêm yết như EIB, DBC, CDC, GEX, GEL, GEE...

Ngoài ra, VBSE nắm giữ hơn 1.800 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết.

Dư nợ cho vay (margin) tại thời điểm cuối quý 2/2026 đạt 5.321 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.