PVFCCo - Phú Mỹ lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ, MCK: DPM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, PVFCCo - Phú Mỹ dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng.

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc công ty thông báo lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức trong tháng 7/2026 và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Với hơn 679,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVFCCo - Phú Mỹ sẽ phải chi khoảng gần 1.020 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn chi được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 của công ty.

Ảnh minh họa: DPM

Động thái chia cổ tức diễn ra trong bối cảnh PVFCCo - Phú Mỹ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2026.

Cụ thể, tổng sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất trong 6 tháng đầu năm 2026 của PVFCCo - Phú Mỹ ước đạt khoảng 551.500 tấn. Trong đó, sản lượng Urê Phú Mỹ quy đổi ước đạt 434.300 tấn.

Ở khâu kinh doanh, tổng sản lượng phân bón và hóa chất ước đạt khoảng 972.300 tấn, trong đó tổng sản lượng kinh doanh phân bón ước đạt 906.600 tấn. Trong đó, nhóm Urê Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ Urê Phú Mỹ ước đạt 437.200 tấn; các loại phân bón thương mại ước đạt 325.200 tấn.

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ NPK Phú Mỹ ước đạt 144.200 tấn, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, ước đóng góp hơn 1.800 tỷ đồng vào doanh thu của PVFCCo - Phú Mỹ trong 6 tháng đầu năm.

Mảng hóa chất cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng sản lượng kinh doanh ước đạt 65.700 tấn, riêng hóa chất sản xuất ước đạt 51.100 tấn.

Tương ứng với kết quả sản xuất và kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của PVFCCo - Phú Mỹ ước vượt cao kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu kế hoạch quản trị và các chỉ tiêu tăng trưởng do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giao.



