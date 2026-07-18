Xử phạt 2 doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

DRH Holdings

Ngày 17/7/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần DRH Holdings (trụ sở chính: Số 67 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP.HCM).

Cụ thể, DRH Holdings bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2025.

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Phạt tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính bán niên năm 2025, cả năm 2025; Tình hình thanh toán lãi gốc lãi bán niên năm 2025, tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp bán niên năm 2025; tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2025, tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025.

Tổng số tiền phạt là 185 triệu đồng.

Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Theo Quyết định số 387/QĐ-XPHC ngày 14/7/2026 của UBCKNN, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (trụ sở chính: Số 138 Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP.Đồng Nai) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn CBTT đối với: Giải trình số 98/DNC-TCKT ngày 17/3/2025 việc biến động lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi năm 2023 sang lỗ năm 2024; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 2026; Văn bản thông báo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng; Nghị quyết HĐQT số 81/NQ-HĐQT-DNC ngày 6/1/2025 về việc thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.

Doanh nghiệp cũng bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do chậm báo cáo dưới 15 ngày so với quy định đối với một số văn bản, thông báo về việc không còn đáp ứng một trong các điều kiện công ty đại chúng, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Ngoài ra, Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai còn bị xử phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Bên cạnh xử phạt hành chính, doanh nghiệp bị buộc cải chính thông tin theo quy định.

Tổng số tiền phạt là 360 triệu đồng.



