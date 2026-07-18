BlackRock mạnh tay “gom hàng”: Hơn 200 tấn bạc chảy về kho quỹ lớn nhất thế giới chỉ sau 4 phiên

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, iShares Silver Trust (SLV) – quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý – bất ngờ mua ròng hơn 67 tấn bạc trong phiên 17/7. Sau giao dịch này, lượng bạc do SLV nắm giữ tăng lên hơn 15.060 tấn.

Đáng chú ý, đây đã là phiên mua ròng thứ tư liên tiếp của quỹ bạc lớn nhất thế giới. Tính trong chuỗi này, SLV đã mua ròng tổng cộng khoảng 207 tấn bạc, cho thấy dòng vốn đang quay trở lại gom hàng sau nhịp điều chỉnh mạnh của kim loại quý này.

Động thái mua vào hàng trăm tấn bạc của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới vừa lao về vùng thấp nhất hơn 7 tháng. Trong phiên 17/7, giá bạc có thời điểm lùi về quanh 54,7 USD/ounce, trước khi hồi phục nhẹ và đóng cửa gần vùng 56 USD/ounce. Tính chung cả tuần, bạc vẫn ghi nhận mức giảm mạnh 6,6%.

Sau khi lao về vùng thấp nhất hơn 7 tháng, giá bạc đã hồi phục nhẹ trong phiên cuối tuần nhờ lực bắt đáy xuất hiện tại vùng giá thấp.

Tuy nhiên, đà hồi phục của bạc vẫn khá thận trọng do các yếu tố bất lợi chưa biến mất. Đồng USD mạnh, lợi suất toàn cầu tăng và lo ngại giá dầu leo thang có thể làm nóng trở lại áp lực lạm phát vẫn khiến nhà đầu tư dè dặt với nhóm kim loại quý. Vì vậy, nhịp tăng cuối tuần của bạc chủ yếu mang tính hồi phục kỹ thuật sau bán tháo, hơn là tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Theo Paul Wong, đối tác quản lý và chiến lược gia thị trường tại Sprott Inc., diễn biến giá bạc trong những tuần gần đây nhắc nhở các nhà đầu tư rằng đây là một trong những kim loại biến động mạnh nhất trong nhóm kim loại quý. “Sự điều chỉnh mạnh có thể đã thử thách tâm lý thị trường, nhưng các yếu tố cơ bản lạc quan dài hạn của bạc dường như không thay đổi. Điều này dựa trên sự kết hợp giữa nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng", Wong viết.

Ông Wong lưu ý rằng thị trường bạc đã liên tục thiếu hụt nguồn cung trong nhiều năm liền. Sự thiếu hụt nguồn cung hàng năm đã làm giảm lượng hàng tồn kho một cách đều đặn. Không giống như nhiều mặt hàng khác, có rất ít dự án khai thác lớn mới có thể làm thay đổi đáng kể triển vọng nguồn cung trong trung hạn. Nguồn cung bạc tương đối không co giãn ngay cả khi nhu cầu tiếp tục tăng.

Với một tuần gần đây có rất ít dữ liệu kinh tế, các nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ đặc biệt nhạy cảm với các tin tức địa chính trị khi cuộc chiến ở Iran vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Sự kiện kinh tế quan trọng nhất tuần tới sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Các nhà kinh tế dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất, mặc dù khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn được xem xét.