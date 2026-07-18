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Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xả" hàng tấn vàng phiên cuối tuần

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xả" hàng tấn vàng phiên cuối tuần

Trong thời gian tới, dữ liệu lạm phát Mỹ sẽ là yếu tố then chốt đối với xu hướng giá vàng.

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – đã bán ròng gần 3 tấn vàng trong phiên 17/7, đưa lượng nắm giữ xuống còn khoảng 999 tấn.

Động thái bán ròng của SPDR diễn ra trong phiên cuối tuần, khi giá vàng thế giới hồi phục nhẹ nhờ hoạt động mua bù bán khống, giúp kim loại quý ổn định trở lại sau cú giảm mạnh trong phiên trước đó.

Kết tuần, giá vàng vẫn giữ được mốc 4.000 USD/ounce. Dù vậy, đây vẫn là vùng giá thấp nhất trong khoảng 8 tháng qua, cho thấy áp lực điều chỉnh đối với kim loại quý này chưa hoàn toàn chấm dứt.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xả" hàng tấn vàng phiên cuối tuần- Ảnh 1.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xả" hàng tấn vàng phiên cuối tuần- Ảnh 2.

Đà phục hồi khá thận trọng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định, đồng USD mạnh lên và giá dầu ở mức cao tiếp tục khiến thị trường duy trì tâm lý phòng thủ.

Theo ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận Thị trường Thế giới tại EverBank, giá vàng đã nhiều lần rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong 4 tuần gần đây, nhưng vùng hỗ trợ này đến nay vẫn chưa bị phá vỡ một cách rõ ràng.

Ông cho rằng 4.000 USD/ounce là ngưỡng tâm lý quan trọng đối với nhà đầu tư cá nhân. Nếu giá vàng xuyên thủng vùng này và tiếp tục đi xuống, kim loại quý có thể đối mặt với một nhịp giảm mạnh trong ngắn hạn.

Trong thời gian tới, dữ liệu lạm phát Mỹ sẽ là yếu tố then chốt đối với xu hướng giá vàng. Theo ông Gaffney, nếu giá dầu không tăng quá mạnh, lạm phát Mỹ có thể tiếp tục cải thiện. Khi đó, kỳ vọng Fed tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, một số chuyên gia cho rằng dù giá vàng đã giảm gần 30% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1, thị trường vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro. Ông Waleed Said, nhà phân tích kỹ thuật tại GivTrade, cho biết các yếu tố bất lợi trong ngắn hạn gồm lợi suất trái phiếu cao, đồng USD mạnh và kỳ vọng cắt giảm lãi suất suy yếu.

Theo ông Said, giá vàng hiện đã phản ánh phần lớn thông tin tiêu cực, nhưng thị trường có thể vẫn chưa tính hết kịch bản lạm phát kéo dài hoặc khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Dù vậy, chuyên gia này cho rằng đà giảm hiện tại vẫn mang tính điều chỉnh, chưa phải tín hiệu phá vỡ xu hướng dài hạn của vàng.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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