Nữ sinh 18 tuổi mang 24 chỉ vàng đi bán, nhân viên tiệm vàng lập tức báo công an

Chiều 16/7, Công an phường Hà Đông, Hà Nội phối hợp cùng nhân viên một cửa hàng vàng trên phố Quang Trung đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ thành công số tài sản gần 700 triệu đồng cho một nữ sinh.

Nạn nhân là em V.L.B.V. (SN 2008, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội). Theo hồ sơ vụ việc, em V. nhận được cuộc gọi từ đối tượng lạ mặt tự xưng là cán bộ công an, thông báo em có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma tú.y đang bị điều tra. Để thao túng tâm lý nạn nhân, nhóm lừa đảo đọc chính xác hàng loạt thông tin cá nhân của V. cùng người thân, đồng thời liên tục đe dọa sẽ bắt giữ gia đình em nếu không hợp tác. Nhóm này yêu cầu nữ sinh phải về nhà phá két sắt, lấy toàn bộ tiền, vàng của gia đình đem bán rồi chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định để "chứng minh sự trong sạch".

Trong cơn hoảng loạn, khoảng 15h ngày 16/7, V. đã gom 24 chỉ vàng, 3 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng cùng 89,5 triệu đồng tiền mặt mang đến cửa hàng vàng trên phố Quang Trung để bán và quy đổi thành tiền chuyển khoản với tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Quá trình giao dịch, nhận thấy khách hàng còn rất trẻ nhưng lại có biểu hiện tâm lý bất ổn, lo sợ tột độ, nhân viên cửa hàng đã nghi ngờ nữ sinh đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại nên lập tức trình báo Công an phường Quang Trung.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trấn an tinh thần nạn nhân, giải thích rõ các thủ đoạn lừa đảo và ngăn chặn thành công giao dịch chuyển tiền. Đến khoảng 16h cùng ngày, cơ quan công an đã liên hệ phối hợp với gia đình để bàn giao lại toàn bộ tài sản và đưa nữ sinh về nhà an toàn.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan tư pháp (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án). Cơ quan chức năng khẳng định không bao giờ làm việc, lấy lời khai qua điện thoại cũng như yêu cầu người dân chuyển tiền, kê khai tài sản để chứng minh vô tội. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, bất thường, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, ngắt cuộc gọi và thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.