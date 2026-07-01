“Đại gia” dầu khí ước lãi 820 tỷ đồng sau nửa năm

Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã: PVS) đã công bố kết quả kinh doanh ước tính trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, doanh hợp nhất nửa đầu năm của PVS ước đạt 18.020 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế ước đạt 820 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. PTSC nộp ngân sách nhà nước đạt 785 tỷ đồng.

Tính riêng quý 2/2026, doanh thu hợp nhất ước đạt 9.321 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 385 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 26% và 21% so với cùng kỳ 2025.

Năm 2026, PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 990 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được gần 55% chỉ tiêu doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Lãnh đạo PTSC cho biết động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực cơ khí dầu khí, năng lượng tái tạo và xây lắp công trình công nghiệp với doanh thu 11.385 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. PTSC đồng thời triển khai các dự án lớn như Lô B, Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, Long Phú 1 và các dự án điện gió ngoài khơi.

Các lĩnh vực dịch vụ truyền thống tiếp tục giữ vai trò nền tảng. Dịch vụ tàu đạt doanh thu 1.529 tỷ đồng, tăng 66%, với đội tàu hiện diện tại Trung Đông và Malaysia. Dịch vụ FSO/FPSO đạt 1.421 tỷ đồng, các kho nổi duy trì tỷ lệ khai thác gần 100%. Dịch vụ xây lắp công trình biển, vận hành và bảo dưỡng đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 24%.

Trong quý 2, Tổng công ty đã ký hợp đồng EPCIC Sư Tử Trắng 2B, khởi công chân đế CGF, hạ thủy khối thượng tầng Lạc Đà Vàng và bàn giao FSO PTSC Lạc Đà Vàng để chuẩn bị triển khai ngoài khơi.

Doanh thu 5 năm tới có thể đạt 220 nghìn tỷ

Theo báo cáo mới nhất của Vietcap, Ban lãnh đạo PVS đưa ra kế hoạch doanh thu tích cực hơn, với mục tiêu doanh thu giai đoạn 2026–2030 đạt 210–220 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 39% so với mức kế hoạch trước đó là 150–160 nghìn tỷ.

Ban lãnh đạo PVS cho biết dự án khí Cá Voi Xanh có khả năng sẽ đạt được quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào năm 2027. Vietcap ước tính vốn đầu tư XDCB cho dự án Cá Voi Xanh khoảng 5 tỷ USD, tương đương với dự án Lô B trong khi trữ lượng cao hơn khoảng 40%. Xu hướng tái thiết tại Trung Đông và tăng cường an ninh năng lượng tạo cơ hội cho mảng dịch vụ dầu khí của PVS.

Ban lãnh đạo tiếp tục đánh giá Trung Đông là thị trường hấp dẫn, với hoạt động tái thiết sau xung đột dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu phát triển hạ tầng dầu khí. Song song đó, những lo ngại ngày càng tăng về an ninh năng lượng nhiều khả năng sẽ thúc đẩy các quốc gia giàu tài nguyên đẩy nhanh tiến độ thăm dò và phát triển mỏ, qua đó hỗ trợ nhu cầu cho các dự án EPC ngoài khơi của PVS.

PVS cũng kỳ vọng giai đoạn 2026–2028 sẽ là chu kỳ đầu tư mạnh mẽ, nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị cho mức tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn 2029–2030, trong đó các đợt tăng vốn lớn nhiều khả năng sẽ tập trung vào khoảng năm 2028–2029, tương ứng với các mốc đạt FID của các dự án trọng điểm như cáp ngầm và xuất khẩu điện gió ngoài khơi.

Theo Vietcap, khối lượng công việc lớn từ dự án Cá Voi Xanh, dự án điện gió ngoài khơi của PVN, xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Singapore và điện hạt nhân là động lực tăng trưởng cho dự báo lợi nhuận giai đoạn 2028–2030.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PVS dừng lại mốc 38.300 đồng/cp. PVS là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trên sàn HNX với vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ và vốn hóa gần 20.000 tỷ đồng.