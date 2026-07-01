Tiền vào chứng khoán chạm đáy, nhà đầu tư chờ đợi điều gì?

Áp lực bán lan rộng, VN-Index "rời xa" mốc 1.800 điểm

Thị trường vừa ghi nhận tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp khi tâm lý nhà đầu tư chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 2,24% về mức 1.787 điểm. Chỉ số VN30 cũng sụt giảm gần 2%, đóng cửa ở mức 1.931 điểm.

Độ rộng thị trường duy trì trạng thái tiêu cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế ở hầu hết các nhóm ngành, noại trừ sự phục hồi nhẹ của nhóm bán lẻ và bảo hiểm.

VN-Index có tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp.

Các nhóm cổ phiếu như thép, công nghệ, viễn thông, khu công nghiệp, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... đồng loạt chịu áp lực lớn. Đáng chú ý, biên độ giảm của chỉ số chung còn bị chi phối đáng kể bởi nhóm cổ phiếu họ Vin (VHM, VIC), vốn là nhóm dẫn dắt thị trường thời gian. Thống kê cho thấy tỷ lệ dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế tuyệt đối, gấp 2,13 lần so với nhóm tăng giá

Một điểm nhấn đáng lo ngại khác trong tuần qua là sự sụt giảm nghiêm trọng của dòng tiền. Dù khối lượng giao dịch cả tuần tăng nhẹ 1,5% so với tuần trước, nhưng riêng phiên cuối tuần đã chứng kiến mức thanh khoản thấp kỷ lục kể từ đầu năm 2026. Giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 11.600 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm sâu tới 25,8% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên cực kỳ thận trọng

Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng với giá trị lên tới 2.134 tỷ đồng trên sàn HoSE, gây thêm áp lực lên chỉ số.

Trông chờ mùa báo cáo tài chính

Nhóm phân tích của Chứng khoán Thiên Việt (TVS) dự báo, phần còn lại của tháng 7, nhịp điều chỉnh có thể tiếp diễn, trong bối cảnh thanh khoản giảm mạnh. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Vingroup, từng dẫn dắt VN-Index thời gian qua, đang bước vào giai đoạn tích lũy.

“Thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm do ảnh hưởng từ sự thiếu hụt thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng. Các dấu hiệu phản ánh sự thiếu hụt này đến từ lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại, và lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn 1 tuần - 1 tháng duy trì ở mức cao trong các tháng vừa qua.

Vấn đề này sẽ chưa thể giải quyết ngay trong tháng 7, dẫn đến thanh khoản trên thị trường chứng khoán vẫn duy trì ở mức thấp”, chuyên gia từ TVS nhận định.

Vừa qua, VN-Index được hỗ trợ mạnh nhờ nhóm Vingroup. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu này đã chuyển sang giai đoạn tích lũy từ đầu tháng 7. Thanh khoản giảm xuống mức thấp, dòng tiền chỉ luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành trong khoảng thời gian ngắn từ 3-5 phiên. Theo TVS, đây là nguyên nhân chính khiến các nhóm có tính dẫn dắt chỉ số còn lại như ngân hàng, bất động sản hay chứng khoán không đủ khả năng kéo VN-Index tăng mạnh trong phần còn lại của tháng.

Ở chiều ngược lại, mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II diễn ra vào nửa cuối tháng 7, với những dự báo tích cực từ nhiều tổ chức tài chính, có thể hỗ trợ VN-Index phục hồi. Tuy nhiên, TVS cho rằng tác động của yếu tố này chỉ ở mức vừa phải. Việc thiếu hụt thanh khoản sẽ hạn chế mức tăng của các nhóm có kết quả kinh doanh tích cực.

Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc các nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền, dẫn dắt thị trường, như Vingroup hay các ngành có kết quả kinh doanh quý II tích cực; theo dõi diễn biến chỉ số tại mốc 1.800 điểm, có thể giải ngân sau khi VN-Index xác nhận tạo đáy quanh mức hỗ trợ này.