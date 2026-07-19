KBC của Chủ tịch Đặng Thành Tâm bị xử lý vi phạm hành chính về thuế

Mới đây, KBC vừa công bố thông tin nhận được Quyết định số 1203/QĐ-DNL ngày 16/7/2026 của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Theo đó, Kinh Bắc phải nộp tổng số tiền vi phạm hành chính và nộp bổ sung thuế là 965.412.268 đồng. KBC cho biết đã nộp đủ số tiền trên vào ngân sách Nhà nước.

Nguồn: KBC

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, mới đây, trong ngày 9-10/7, Kinh Bắc liên tục ký kết các hợp đồng liên quan đến các dự án quan trọng.

Cụ thể, HĐQT KBC thông qua việc bảo lãnh cho công ty con là CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) tại tổ chức tín dụng liên quan đến Dự án đầu tư "Khối nhà phục vụ trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên" và dự án cụm công nghiệp Chính Nghĩa, tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, HĐQT KBC cũng thông qua việc hợp tác đầu tư với bên liên quan là CTCP Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Lãng 1, TP. Hải Phòng.

Trong diễn biến khác, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, MCK: VPX, sàn HoSE) vừa báo cáo việc không còn là cổ đông lớn tại KBC.

Theo đó, VPBankS đã bán ra 11,4 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 29/6/2026, qua đó giảm sở hữu từ gần 56,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,98%) xuống còn 44,99 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,77%).

VPBankS mới ngồi ghế cổ đông lớn tại Kinh Bắc sau khi mua vào 1,15 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 13/4/2026, qua đó nâng sở hữu từ 46,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,922%) lên 47,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,044%).