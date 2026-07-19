Vidipha chốt ngày chào bán gần 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (MCK: VDP, sàn HoSE) thông báo ngày 24/7 sắp tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.



Theo đó, Vidipha chào bán gần 9,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:45, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 45 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán thêm được tự do chuyển nhượng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 5/8 đến 20/8/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 5/8 đến ngày 26/8/2026. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần.

Nếu phát hành thành công, Vidipha sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 220,8 tỷ đồng hiện tại lên hơn 320,2 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến huy động hơn 99,3 tỷ đồng; toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

Cụ thể, hơn 2 tỷ đồng được dùng để cải tạo, sửa chữa nhà xưởng rộng 6.500 m2; 97,2 tỷ đồng dùng để mua sắm máy móc, thiết bị. Trường hợp số tiền thu về không đủ để sử dụng cho mục đích này, HĐQT sẽ dùng nguồn tài trợ từ các ngân hàng thương mại để bổ sung vốn.

Theo công bố từ Vidipha, dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin có tổng mức đầu tư dự kiến 127,8 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư từ háng 10/2026 đến tháng 1/2028 thì chính thức đi vào hoạt động. Công suất thiết kế sản xuất 10 triệu chai/năm.

Theo công bố tại bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, tại ngày 8/12/2025, Vidipha có 6 cổ đông lớn gồm 2 tổ chức và 4 cá nhân.

Nguồn: VDP

Trong đó, cổ đông lớn nhất là CTCP Chứng khoán DSC (MCK: DSC, sàn HoSE) nắm 4,36 triệu cổ phiếu dự kiến nâng sở hữu lên 6,33 triệu cổ phiếu sau đợt chào bán. Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (MCK: DVN, sàn UPCoM) đang nắm 3,1 triệu cổ phiếu sẽ nâng sở hữu lên 4,5 triệu cổ phiếu.

Bà Đinh Thị Hoàng Oanh nắm 2,5 triệu cổ phiếu dự kiến nâng sở hữu lên 3,6 triệu cổ phiếu. Ông Trịnh Quang Nghĩa dự kiến nâng sở hữu từ 1,4 triệu cổ phiếu lên 2,05 triệu cổ phiếu.

Ông Kiều Hữu - Chủ tịch HĐQT VDP có thể nâng sở hữu từ 1,65 triệu cổ phiếu lên 2,39 triệu cổ phiếu. Con ruột ông Kiều Hữu là Kiều Thúy Mai dự kiến nâng sở hữu từ 1,37 triệu cổ phiếu lên 1,99 triệu cổ phiếu.



