Năm Bảy Bảy hoàn tất bán cổ phiếu quỹ

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE) vừa báo cáo đã bán ra toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ như đăng ký trong thời gian từ 1-16/7/2026. Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.



Giá giao dịch bình quân 18.000 đồng/cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Sau giao dịch trên, Năm Bảy Bảy không còn cổ phiếu quỹ nào, thay vào đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tăng từ 100,15 triệu đơn vị lên 100,47 triệu đơn vị. Vốn điều lệ doanh nghiệp giữ nguyên mức 1.004,7 tỷ đồng.

Ảnh: NBB

Giao dịch trên cũng làm thay đổi đáng kể tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Nảm Bảy Bảy. Theo đó, Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest) dù vẫn nắm giữ 45,13 triệu cổ phiếu NBB nhưng tỷ lệ sở hữu giảm từ 45,06% xuống mức 44,92% vốn.

Bên cạnh đó, có 2 tổ chức và 1 cá nhân liên quan đến CII Invest đang nắm giữ cổ phiếu NBB. Trong đó, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE), công ty mẹ của CII Invest đang sở hữu 21,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,88%); Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII (CII Service, công ty con của CII Invest) đang nắm giữ 12,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,74%) và bà Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc CII, nắm 19.200 cổ phiếu (tỷ lệ 0,02%).

Tổng cộng nhóm cổ đông CII đang nắm giữ 79,93 triệu cổ phiếu, chiếm 79,56% vốn Năm Bảy Bảy.

Phương án bán cổ phiếu quỹ nêu trên đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đáng chú ý, đại hội cũng thông qua kế hoạch mua lại hơn 6 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Nguồn vốn mua lại được trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025. Giá mua tối đa là 25.800 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai mua lại cổ phiếu dự kiến sau khi Năm Bảy Bảy hoàn tất bán ra lượng cổ phiếu quỹ nói trên.